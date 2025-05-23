Гарвард подав до суду на Трампа через заборону приймати іноземних студентів

Через дії Білого дому під загрозою опинилися майже 7 тисяч іноземних абітурієнтів.

В п’ятницю Гарвардський університет у США подав позов до федерального суду проти адміністрації президента Дональда Трампа, яка ухвалила рішення позбавити його права приймати іноземних студентів.

Про це інформує телеканал CNN.

Згідно з заявою урядове рішення суперечить закону і є прямою відповіддю на відмову університету виконувати політичні вимоги Білого дому.

"Це останній акт уряду, який є явною помстою за те, що Гарвард скористався своїми правами згідно з Першою поправкою і відмовився підкоритися вимогам щодо контролю над управлінням, навчальною програмою та «ідеологією» викладачів і студентів", – мовиться у документі.

Нагадаємо, що вчора міністерка внутрішньої безпеки США Крісті Ноем анулювала участь Гарварду в програмі Student and Exchange Visitor Program.

Вона заборонивши вузу приймати нових іноземних студентів і змушуючи нинішніх чи перевестися в інші навчальні заклади, або втратити візовий статус.

Університет же вимагає негайного судового блокування наказу міністерства.

Студентська а викладацька спільноти оголосили, що іноземні студенти стали заручниками політичного тиску і що ситуація може завдати довготривалих втрат у сфері вищої освіти США.

За даними університету, під загрозою опинилися майже 7 тисяч іноземних студентів, що становить понад 27% його контингенту.

Зранку ми писали, що адміністрація Трампа анулювала право Гарварду приймати іноземних студентів.