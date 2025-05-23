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ПОЛІТИКА

Адміністрація Трампа анулювала право Гарварду приймати іноземних студентів

23 травня 2025, 09:45
Адміністрація Трампа анулювала право Гарварду приймати іноземних студентів
Фото:Reuters
США пригрозила переглянути фінансування Гарварду обсягом $9 мільярдів.

Гарвардський університет більше не має права приймати іноземних студентів — таке рішення ухвалила адміністрація президента Дональда Трампа.

Про це повідомляє The New York Times із посиланням на джерела в уряді США.

Міністерка внутрішньої безпеки Крісті Ноем направила університету офіційного листа, в якому йдеться про анулювання його участі в програмі студентських та обмінних віз. Причиною такого кроку стали тривалі суперечки щодо запиту на надання внутрішніх документів у межах розслідування, яке ініціювало Міністерство внутрішньої безпеки.

Тиск на Гарвард

Ще в березні 2025 року федеральна влада США пригрозила переглянути фінансування Гарварду обсягом $9 мільярдів, звинувативши університет у потуранні антисемітизму після масштабних пропалестинських протестів на кампусі. Міністерство освіти заявило, що заклад зловживає своїм статусом і нехтує законами про громадянські права.

Уряд зажадав:

  • посилити контроль за діяльністю активістів,
  • створити незалежну комісію для перевірки академічного складу,
  • запровадити прийом студентів і викладачів виключно за принципом заслуг, без врахування раси чи походження,
  • а також повідомляти владу про іноземців, які порушують правила.

Університет відмовився виконувати ці вимоги, після чого вже втратив $2,2 мільярда фінансування. Гарвард подав до суду на уряд, заявивши, що вживає заходів проти антисемітизму, а дії адміністрації Трампа є прямим втручанням у академічну свободу. У травні університету також скасували ще $450 мільйонів грантів, що спонукало його розширити судовий позов.

Посилення тиску

Критика з боку єврейської громади також посилилась: понад 1 600 єврейських випускників припинили жертвування університету ще у 2023 році. У січні 2024 року президентка Гарварду Клодін Гей подала у відставку на тлі звинувачень у плагіаті та слабкої реакції на скандали, пов’язані з антисемітизмом. Того ж місяця група студентів-євреїв подала до суду на університет через, як вони заявили, бездіяльність адміністрації у відповідь на переслідування.

Наразі залишається відкритим питання, як саме рішення вплине на іноземних студентів, які вже навчаються в Гарварді або планували вступ. Університет і Міністерство внутрішньої безпеки ситуацію поки не коментують.

студентиДональд ТрампГарвард

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