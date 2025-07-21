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Гарвард судиться з адміністрацією Трампа через скорочення фінансування

21 липня 2025, 21:14
Гарвард судиться з адміністрацією Трампа через скорочення фінансування
Фото: з відкритих джерел
Навесні виш виграв справу щодо прийому іноземних студентів до університету.

Федеральний суд США розглядає позов Гарвардського університету проти адміністрації Дональда Трампа щодо скорочення державного фінансування на 2,6 мільярда доларів.

Про це повідомляє агенція Associated Press.

Окружна суддя Еллісон Берроуз розглядає справу, яка стосується серії заморожених грантів. Якщо рішення буде на користь Гарварду, університет зможе відновити низку наукових і медичних досліджень, які були зупинені.

Справу розглядають на тлі загострення конфлікту між адміністрацією Трампа і одним із найстаріших і найбагатших вишів США.

В кінці травня Гарвард виграв суд у адміністрації Трампа. Тоді виш виграв справу щодо прийому іноземних студентів до університету, що допоможе "зберегти статус-кво", але буде не однак справа, тому судова тяганина триватиме не один місяць.

Конфлікт між Гарвардом і Білим домом почався після того, як адміністрація Трампа звинуватила університет у нездатності протистояти антисемітизму на кампусі. У відповідь уряд висунув вимоги щодо перегляду політики найму та вступу, скасування расових і національних преференцій, обмеження прав іноземних студентів та заборони на носіння масок. Університет категорично відмовився, заявивши, що не поступиться своєю автономією. 

 

Дональд ТрампГарвард

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