Гарвард виграв суд у адміністрації Трампа

Арбітраж дозволив вузу знову приймати іноземних студентів.

Федеральний суд у США заблокував заборону адміністрації президента Дональда Трампа на прийом іноземних студентів до університету.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Суддя Еллісон Берроуз заблокувала рішення Трампа про заборону на прийом іноземних студентів до Гарварду, проте остаточне рішення у справі поки не винесено.

Берроуз оголосила, що рішення допоможе "зберегти статус-кво".

Тому наразі Білий дім поки не зможе анулювати сертифікат, що дозволяв вузу здійснювати програму студентського обміну та прийому іноземних студентів - Student and Exchange Visitor Program.

Нагадаємо, що тиждень тому адміністрація Трампа анулювала право Гарварду приймати іноземних студентів.