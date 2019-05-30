Гайко Маас: Ми хочемо запропонувати Зеленському підтримку

Міністр закордонних справ Німеччини заявив, що Німеччина і Франція не згортають свою діяльність для України, а цілком навпаки

Берлін і Париж хочуть допомогти президенту України Володимиру Зеленському реалізувати сподівання українців на мир і реформи.

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас (Heiko Maas) зазначив, що для нього важливо відвідати Київ разом із Ле Дріаном одразу після інавгурації президента Зеленського, "щоб показати: Німеччина і Франція не згортають свою діяльність для України, а цілком навпаки", йдеться у DW.

Маас відвідає Україну разом зі своїм французьким колегою Жаном-Івом Ле Дріаном.

"Люди в Україні пов'язують великі надії з обранням нового президента. Ми хочемо запропонувати президенту Зеленському підтримку для того, щоб реалізувати ці надії. Для цього необхідні подальші реформи, особливо у сфері боротьби з корупцією", - цитує міністра прес-служба МЗС ФРН.

Водночас люди на Сході Україні сподіваються нарешті досягти миру, констатував Маас. Динаміка, яка походить від останніх президентських виборів, дає шанс подолати застій і врешті-решт втілити мирний план, зафіксований у мінських угодах, сподівається міністр.

"Німеччина та Франція хочуть у міру спромоги допомогти. Від Росії ми теж вимагатимемо конструктивних внесків у це", - пообіцяв німецький топ-дипломат.

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