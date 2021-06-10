Газ підскочив на 40%, наближається до ціни у 2 тисячі доларів
Про це повідомляє "Економічна правда" з посиланням на Bloomberg.
Від ранку 5 жовтня ціни злетіли на 60%. На нідерландському хабі TTF вони сягнули 162,125 євро за МВт-год, що дорівнює близько 1978,27 доларів за тисячу кубометрів.
ДАНІ BLOOMBERG, ICE
Лише вчора ціни на газові ф’ючерси на листопад сягнули нового рекорду у 1427 доларів за тисячу кубометрів.
Причиною залишається обмеження поставок газу "Газпромом" в надії сертифікації газогону "Північний потік-2". У понеділок, 4 жовтня оператор газопроводу "Північний потік-2" заявив, що почалася процедура заповнення газом першої нитки трубопроводу.
Крім того, очікується значне похолодання у північній Європі наступного тижня. Загалом у країнах Європи температура повітря може впасти нижче середнього до 13 серпня.
Нагадаємо, що 4 жовтня Данське енергетичне агентство схвалило введення в експлуатацію газопроводу "Північний потік-2", оскільки компанія Nord Stream 2 AG виконала відповідні умови, включаючи умови щодо сертифікації.
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