Газ подешевшає ще на 26,5 копійок за кубометр, - Кабмін Так, вартість газу без ПДВ та витрат на його транспортування у серпні має впасти з 4905 до 4640 гривень за тисячу кубометрів. З податком на додану вартість (але без витрат на транспортування) газ для населення має коштувати 5568 гривень за тисячу кубометрів

У Кабінеті міністрів України повідомили, що відповідно до чинних постанов уряду, Нафтогаз зобов’язаний знизити ціни на газ для населення за серпень ще на 265 гривень за тисячу кубометрів.

Фото: tsn.ua

В уряді нагадують, що відповідно до чинних постанов, Нафтогаз має встановлювати ціну на газ для населення, обираючи найменше значення з чотирьох показників: показника ПСО (рівня державних регульованих цін), ціни, яку Нафтогаз встановлює для промисловості, ціни газу на "Українській енергетичній біржі" та середньої ціни митної вартості імпортованого газу (її надає Міністерство економічного розвитку). У липні уряд зобов’язав Нафтогаз має знизити ціни на газ для населення на 650 гривень за тисячу кубометрів. Це складає 11,6% від тієї ціни, яка діяла у червні.

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