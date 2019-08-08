НОВИНИУ Кабінеті міністрів України повідомили, що відповідно до чинних постанов уряду, Нафтогаз зобов’язаний знизити ціни на газ для населення за серпень ще на 265 гривень за тисячу кубометрів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Газ подешевшає ще на 26,5 копійок за кубометр, - Кабмін
Так, вартість газу без ПДВ та витрат на його транспортування у серпні має впасти з 4905 до 4640 гривень за тисячу кубометрів. З податком на додану вартість (але без витрат на транспортування) газ для населення має коштувати 5568 гривень за тисячу кубометрів
Фото: tsn.ua
В уряді нагадують, що відповідно до чинних постанов, Нафтогаз має встановлювати ціну на газ для населення, обираючи найменше значення з чотирьох показників: показника ПСО (рівня державних регульованих цін), ціни, яку Нафтогаз встановлює для промисловості, ціни газу на "Українській енергетичній біржі" та середньої ціни митної вартості імпортованого газу (її надає Міністерство економічного розвитку).
У липні уряд зобов’язав Нафтогаз має знизити ціни на газ для населення на 650 гривень за тисячу кубометрів. Це складає 11,6% від тієї ціни, яка діяла у червні.
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