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Газ подешевшає ще на 26,5 копійок за кубометр, - Кабмін

Так, вартість газу без ПДВ та витрат на його транспортування у серпні має впасти з 4905 до 4640 гривень за тисячу кубометрів. З податком на додану вартість (але без витрат на транспортування) газ для населення має коштувати 5568 гривень за тисячу кубометрів
У Кабінеті міністрів України повідомили, що відповідно до чинних постанов уряду, Нафтогаз зобов’язаний знизити ціни на газ для населення за серпень ще на 265 гривень за тисячу кубометрів.
Газ подешевшає ще на 26,5 копійок за кубометр, - Кабмін Фото: tsn.ua

В уряді нагадують, що відповідно до чинних постанов, Нафтогаз має встановлювати ціну на газ для населення, обираючи найменше значення з чотирьох показників: показника ПСО (рівня державних регульованих цін), ціни, яку Нафтогаз встановлює для промисловості, ціни газу на "Українській енергетичній біржі" та середньої ціни митної вартості імпортованого газу (її надає Міністерство економічного розвитку).

У липні уряд зобов’язав Нафтогаз має знизити ціни на газ для населення на 650 гривень за тисячу кубометрів. Це складає 11,6% від тієї ціни, яка діяла у червні.

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08 08 2019 10:34
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