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Газ у підземних сховищах: Україна закінчила зиму з рекордними запасами

Через теплу зиму зменшилися витрати газу на опалення
Протягом опалювального сезону - з жовтня 2019 року - українці використали 5,97 млрд кубометрів газу зі сховищ - це менше третини всього закачаного туди газу на зиму.
Газ у підземних сховищах: Україна закінчила зиму з рекордними запасами Фото:http://utg.ua

Станом на 8 березня запаси газу у підземних сховищах становили 15,8 млрд кубометрів - це у 1,5-2 рази, ніж зазвичай станом на цю дату, зазначає "Економічна правда".

Протягом опалювального сезону - з жовтня 2019 року - українці використали 5,97 млрд кубометрів газу зі сховищ - це менше третини всього закачаного туди газу на зиму.

Зазначимо, що через теплу зиму зменшилися витрати газу на опалення. Крім цього, залишок такої кількості газу у сховищах пояснюється тим, що у кінці 2019 року "Нафтогаз" закачав додаткові обсяги газу, оскільки існував ризик, що РФ припинить транзит газу до Європи.

Нагадаємо, що рахунки за теплопостачання у лютому може бути знижено до 40%

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10 03 2020 12:07
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