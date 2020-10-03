Газ у підземних сховищах: Україна закінчила зиму з рекордними запасами

Протягом опалювального сезону - з жовтня 2019 року - українці використали 5,97 млрд кубометрів газу зі сховищ - це менше третини всього закачаного туди газу на зиму.

Станом на 8 березня запаси газу у підземних сховищах становили 15,8 млрд кубометрів - це у 1,5-2 рази, ніж зазвичай станом на цю дату, зазначає "Економічна правда".

Протягом опалювального сезону - з жовтня 2019 року - українці використали 5,97 млрд кубометрів газу зі сховищ - це менше третини всього закачаного туди газу на зиму.

Зазначимо, що через теплу зиму зменшилися витрати газу на опалення. Крім цього, залишок такої кількості газу у сховищах пояснюється тим, що у кінці 2019 року "Нафтогаз" закачав додаткові обсяги газу, оскільки існував ризик, що РФ припинить транзит газу до Європи.

Нагадаємо, що рахунки за теплопостачання у лютому може бути знижено до 40%