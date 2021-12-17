Газ у Європі підскочив до 1700 доларів у четвер
Про це відомо з даних біржі ICE Futures, повідомляє Економічна правда.
Так, котирування у нідерландському хабі TTF перевищили позначку у 142 долари за МВт-год, або 1077 доларів за тисячу кубометрів газу.
Фото: ICE FUTURES
На наступний день 17 грудня торги розпочалися нижчою на 11,5% ціною - 1511 доларів за тисячу кубів, що залишається найвищими рівнями з жовтня.
Наразі така динаміка зумовлена трьома основними чинниками.
Перше - Німеччина сигналізує, що рішення щодо сертифікації російського газогону Північний потік - 2 затягується. Його не варто очікувати у першій половині наступного року, повідомив регулятор 16 грудня.
У листопаді Федеральне мережеве агентство Німеччини також тимчасово зупинило процес сертифікації компанії Nord Stream 2 AG як оператора російського газопроводу "Північний потік-2".
А на початку грудня Лідерка німецьких "Зелених", міністерка закордонних справ у новому уряді Анналена Бербок заявила, що зараз не бачить підстав для запуску добудованого російського газопроводу "Північний потік-2".
Друге - концентрація російських військ на кордоні з Україною. Серед іншого, ризик ескалації війни загрожує транзиту газу до країн Євросоюзу, що може погіршити дефіцит газу на ринку.
Третє - прогнози холодів у країнах блоку на тлі низької заповненості підземних сховищ газу у країнах ЄС, а також низьких рівнів поставок блакитного палива з РФ.
Нагадаємо, що ціна газу в Європі злетіла до $1425/тис. куб. м на тлі зниження вироблення вітрогенерації
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