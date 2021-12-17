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Газ у Європі підскочив до 1700 доларів у четвер

Котирування у нідерландському хабі TTF перевищили позначку у 142 долари за МВт-год, або 1077 доларів за тисячу кубометрів газу
Ціни на газ у Європі продовжують зростати і на торгах 16 грудня закрились із позначкою у понад 1700 доларів за тисячу кубів.
Газ у Європі підскочив до 1700 доларів у четвер Фото: lb.ua

Про це відомо з даних біржі ICE Futures, повідомляє Економічна правда.

Так, котирування у нідерландському хабі TTF перевищили позначку у 142 долари за МВт-год, або 1077 доларів за тисячу кубометрів газу.

Фото: ICE FUTURES

На наступний день 17 грудня торги розпочалися нижчою на 11,5% ціною - 1511 доларів за тисячу кубів, що залишається найвищими рівнями з жовтня.

Наразі така динаміка зумовлена трьома основними чинниками. 

Перше - Німеччина сигналізує, що рішення щодо сертифікації російського газогону Північний потік - 2 затягується. Його не варто очікувати у першій половині наступного року, повідомив регулятор 16 грудня.

У листопаді Федеральне мережеве агентство Німеччини також тимчасово зупинило процес сертифікації компанії Nord Stream 2 AG як оператора російського газопроводу "Північний потік-2". 

А на початку грудня Лідерка німецьких "Зелених", міністерка закордонних справ у новому уряді Анналена Бербок заявила, що зараз не бачить підстав для запуску добудованого російського газопроводу "Північний потік-2".

Друге - концентрація російських військ на кордоні з Україною. Серед іншого, ризик ескалації війни загрожує транзиту газу до країн Євросоюзу, що може погіршити дефіцит газу на ринку. 

Третє - прогнози холодів у країнах блоку на тлі низької заповненості підземних сховищ газу у країнах ЄС, а також низьких рівнів поставок блакитного палива з РФ.

Нагадаємо, що ціна газу в Європі злетіла до $1425/тис. куб. м на тлі зниження вироблення вітрогенерації

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17 12 2021 11:20
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