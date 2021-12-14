Ціна газу в Європі злетіла до $1425/тис. куб. м на тлі зниження вироблення вітрогенерації
Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
У вівторок уранці ціна найближчого (січневого) ф'ючерса на TTF на біржі ICE Futures досягла EUR122,24 за МВт-год, тобто $1425 за тисячу кубометрів.
У листопаді контракт "на день наперед" торгувався на TTF у середньому по $945, у грудні - $1153 за тисячу кубометрів. Від початку року середнє значення контракту сягнуло $515.
У понеділок ціни підскочили у зв'язку з коментарями нового глави німецького МЗС Анналени Бербок щодо газопроводу "Північний потік-2" (при тому, що вона не сказала нічого нового й просто повторила те, що до неї говорили компетентні регулятори).
Глобальна спіраль зростання цін отримала підтримку з боку газових індексів в Азії - за європейським виріс і ф'ючерс на азійський СПГ-індекс Platts JKM - січневий контракт додав $18 і сягнув $1276 за тисячу кубів.
Серйозно впала цього тижня генерація з відновлюваних джерел. У понеділок внесок вітрової генерації у вироблення електроенергії Європі становив лише 10,1% за середнього значення 15,6% минулого тижня (6-12 грудня), свідчать дані асоціації WindEurope.
Поточний рівень запасів газу в підземних сховищах Європи досяг уже позначки 62,41% від їхньої максимальної місткості (дані на ранок понеділка) - це на 16,8 процентного пункту нижче за середнє значення за останні п'ять років, свідчать дані Gas Infrastructure Europe.
Прогноз погоди в Європі на тиждень передбачає чергову помітну відлигу (майже як у ті самі дні минулого року).
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