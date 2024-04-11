Франція жорстко захищає словами Україну і в той же час купує більше газу у росії – Politico

Франція цього року заплатила кремлю більше 600 мільйонів євро за скраплений природний газ.

Це найбільший показник в ЄС порівняно з минулим роком, пише видання Politico.

Таке невдоволення просочується Європою, оскільки нові дані свідчать про те, що Франція тихо збільшує газові платежі росії, тоді як президент Еммануель Макрон голосно позиціонує себе як одного з найзатятіших захисників України.

За перші три місяці цього року поставки російського скрапленого природного газу до Франції зросли більше, ніж до будь-якої іншої країни ЄС у порівнянні з минулим роком, згідно з даними, проаналізованими Центром досліджень енергетики і чистого повітря.

Загалом з початку року Париж заплатив кремлю понад 600 мільйонів євро за постачання газу, що призвело до закликів до Франції обмежити зростаючі обсяги закупівель.

"Не може бути так, що Франція, з одного боку, каже, що ми повинні бути жорсткими з рф, а з іншого боку, платить їй великі гроші", - сказав дипломат з однієї з країн ЄС, який побажав залишитися анонімним, щоб висловитися відверто.

Зростання газової торгівлі Парижа з москою відбувається в той час, коли Макрон намагається зайняти більш жорстку позицію на підтримку Києва через два роки після того, як росія почала повномасштабне вторгнення до свого сусіда.

Минулого місяця французький лідер відмовився виключити відправку військ в Україну і закликав союзників не бути "боягузами", захищаючи Київ, що ознаменувало різкий поворот від його попередніх закликів не "принижувати" російського президента Володимира путіна.

Франція наполягає на тому, що її закупівлі газу необхідні для забезпечення постачання домогосподарств по всій Європі, і що вона пов'язана довгостроковою угодою з рф, розірвати яку з юридичної точки зору дуже складно.

Проте критики кажуть, що Париж міг би зробити більше для скорочення закупівель, стверджуючи, що його бездіяльність частково зумовлена опором з боку французької національної енергетичної компанії TotalEnergies.

В будь-якому випадку, імпорт викриває слабкі зусилля ЄС, спрямовані на припинення доходів росії від викопного палива, які становлять майже половину бюджету кремля, оскільки Москва знаходить все більш креативні способи обійти існуючі заходи, а санкції ЄС заїкаються.

"Це непроста тема", - визнав представник французького міністерства енергетики.

"Якщо ми продовжуватимемо платити за газ, який не імпортуємо, то в цьому немає сенсу", - йдеться про довгострокові контракти, підписані компанією TotalEnergies, які змушують її купувати ЗПГ з рф.

За кілька місяців до повномасштабного нападу росії на Україну Євросоююз представив план, який має покласти край залежності блоку від імпорту викопних енергоносіїв з москви до 2027 року.

Допоки він був значною мірою успішним. Хоча деякі країни ЄС продовжують купувати ядерне паливо і деякі трубопроводні нафту і газ у росії, блок скоротив свою залежність від московського газу приблизно на дві третини і наклав повну заборону на імпорт вугілля і нафти морським шляхом.

Але аналогічні зусилля, спрямовані на скорочення імпорту зрідженого природного газу, зазнали невдачі. Хоча минулого року на це паливо припадало лише п'ять відсотків споживання газу в ЄС, країни ЄС заплатили москві понад 8 мільярдів євро за його експорт, згідно з новим звітом CREA.

Франція - далеко не єдиний винуватець. Щонайменше дев'ять країн ЄС продовжують купувати російський ЗПГ, свідчать дані про поставки. Але Париж очолив блок як за абсолютними обсягами імпорту в 2024 році - загалом 1,5 мільйона тонн - так і за збільшенням закупівель порівняно з аналогічним періодом минулого року.