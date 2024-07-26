російський агент готував провокації на Олімпіаді

В Парижі за підозрою у шпигунстві затримали росіянина Кирила Грязнова.

Він був завербований російськими спецслужбами для провокацій на Олімпійських іграх.

Про це йдеться в спільному розслідуванні видань The Insider, Der Spiegel та Le Monde, пише німецький мованик DW.

40-річний уродженець Пермі Грязнов займався юриспруденцією, в 2010 році переїхав до Франції, де став кухарем і працював у мішленівському ресторані у Куршевелі.

В 2012 році він повернувся до росії, повідомивши власниці своєї паризької квартири, що тепер працює "на державу".

В травні цього року Грязнов намагався вилетіти зі Стамбула до Парижа, проте не потрапив на рейс, бо був п'яний.

Пізніше журналісти написали, що Грязнов вирушив до Франції через Болгарію, де у п'яній розмові з випадковими людьми погрожував, що Франція "надовго запам'ятає цю Олімпіаду", щоб довести свою приналежність до спецслужб, Грязнов показував співрозмовникам якесь посвідчення і звітував телефоном, що для виконання якогось завдання найняв "людину з Кишинева".

Іншиз деталей не розголошується, але, згідно з джерелами Le Parisien, йшлося про "масштабний проєкт" з "серйозними наслідками".

Грязнов був арештований 21 липня в квартирі в центрі Парижа, його звинуватили в розвідувальній діяльності на користь іноземної держави з метою розпалювання воєнних дій у Франції.

Паризька прокуратура заявила, що під час арешту у росіянина знайшли деякі "дипломатичні матеріали" та посвідчення, які вказують на його приналежність до "підрозділу V" російських спецслужб.

З розслідування став відомий зв'язок підозрюваного з спецслужбами рф підтверджує листування, де знайомі просять його встановити особу співробітника ФСБ та сина офіцера російського Міноборони. Своїми зв'язками Грязнов може бути зобов'язаний братові Дмитру, який обіймає посаду начальника Головного управління правового забезпечення парламентських зборів Союзної держави Росії та Білорусі.

Наразі Кирило Грязнов перебуває під вартою у Франції, йому загрожує до 30 років позбавлення волі.

Раніше влада Франції відмовила в доступі на Олімпіаду десяткам іноземців, побоюючись шпигунства. Заборона торкнулася близько ста людей із Росії, Білорусі та низки інших держав, повідомив 20 липня виданню Le Journal du Dimanche міністр внутрішніх справ країни Жеральд Дарманен.