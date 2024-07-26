Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

російський агент готував провокації на Олімпіаді

26 липня 2024, 12:04
російський агент готував провокації на Олімпіаді
Фото: paris2024.org.
В Парижі за підозрою у шпигунстві затримали росіянина Кирила Грязнова.

Він був завербований російськими спецслужбами для провокацій на Олімпійських іграх.

Про це йдеться в спільному розслідуванні видань The Insider, Der Spiegel та Le Monde, пише німецький мованик DW.

40-річний уродженець Пермі Грязнов займався юриспруденцією, в 2010 році переїхав до Франції, де став кухарем і працював у мішленівському ресторані у Куршевелі. 

В 2012 році він повернувся до росії, повідомивши власниці своєї паризької квартири, що тепер працює "на державу".

В травні цього року Грязнов намагався вилетіти зі Стамбула до Парижа, проте не потрапив на рейс, бо був п'яний. 

Пізніше журналісти написали, що Грязнов вирушив до Франції через Болгарію, де у п'яній розмові з випадковими людьми погрожував, що Франція "надовго запам'ятає цю Олімпіаду", щоб довести свою приналежність до спецслужб, Грязнов показував співрозмовникам якесь посвідчення і звітував телефоном, що для виконання якогось завдання найняв "людину з Кишинева".

Іншиз деталей не розголошується, але, згідно з джерелами Le Parisien, йшлося про "масштабний проєкт" з "серйозними наслідками".

Грязнов був арештований 21 липня в квартирі в центрі Парижа, його звинуватили в розвідувальній діяльності на користь іноземної держави з метою розпалювання воєнних дій у Франції. 

Паризька прокуратура заявила, що під час арешту у росіянина знайшли деякі "дипломатичні матеріали" та посвідчення, які вказують на його приналежність до "підрозділу V" російських спецслужб. 

З розслідування став відомий  зв'язок підозрюваного з спецслужбами рф підтверджує листування, де знайомі просять його встановити особу співробітника ФСБ та сина офіцера російського Міноборони. Своїми зв'язками Грязнов може бути зобов'язаний братові Дмитру, який обіймає посаду начальника Головного управління правового забезпечення парламентських зборів Союзної держави Росії та Білорусі.

Наразі Кирило Грязнов перебуває під вартою у Франції, йому загрожує до 30 років позбавлення волі.

Раніше влада Франції відмовила в доступі на Олімпіаду десяткам іноземців, побоюючись шпигунства. Заборона торкнулася близько ста людей із Росії, Білорусі та низки інших держав, повідомив 20 липня виданню Le Journal du Dimanche міністр внутрішніх справ країни Жеральд Дарманен.

 
Франціяолімпіадаросіянин

Останні матеріали

Геополітика: бувай, Байден. Президентство Гарріс визначатиметься Україною та іншими зовнішніми кризами. Частина 2 – Ендрю Таннер
Політика
Геополітика: бувай, Байден. Президентство Гарріс визначатиметься Україною та іншими зовнішніми кризами. Частина 2 – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 26 липня 2024, 10:28
Останній традиційний атлантист Джо Байден. Уроки президентства і зовнішньої політики у воєнний час – Сем Грін
Політика
Останній традиційний атлантист Джо Байден. Уроки президентства і зовнішньої політики у воєнний час – Сем Грін
Переклад iPress – 25 липня 2024, 20:56
росіяни видихаються, їм не вистачає бойової броньованої техніки. Але поки достатньо живої сили – Том Купер
Політика
росіяни видихаються, їм не вистачає бойової броньованої техніки. Але поки достатньо живої сили – Том Купер
Переклад iPress – 25 липня 2024, 19:52
Відступ з Кринок: український Дьєпп. Україна ще не сказала своє останнє слово стосовно плацдармів. Частина І – Ендрю Таннер
Політика
Відступ з Кринок: український Дьєпп. Україна ще не сказала своє останнє слово стосовно плацдармів. Частина І – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 25 липня 2024, 15:36
Кіберкампанія росії переноситься на фронт в Україні. Вона спрямована на військовослужбовців – Ден Блек
Технології
Кіберкампанія росії переноситься на фронт в Україні. Вона спрямована на військовослужбовців – Ден Блек
Переклад iPress – 25 липня 2024, 11:36
Добре, що План А спрацював. Чого очікувати від другого терміну Урсули фон дер Ляєн – Джеймс Батчік
Політика
Добре, що План А спрацював. Чого очікувати від другого терміну Урсули фон дер Ляєн – Джеймс Батчік
Переклад iPress – 25 липня 2024, 08:34
CrowdStrike: випадки та проєкти. Загроза кібератак значно перевищує ядерну ескалацію – Едвард Лукас
Технології
CrowdStrike: випадки та проєкти. Загроза кібератак значно перевищує ядерну ескалацію – Едвард Лукас
Переклад iPress – 24 липня 2024, 16:04
Раптом Трамп виглядає старішим і божевільнішим. Тепер республіканці мають кандидата, який не може навести чіткий аргумент або закінчити речення – Енн Епплбом
Політика
Раптом Трамп виглядає старішим і божевільнішим. Тепер республіканці мають кандидата, який не може навести чіткий аргумент або закінчити речення – Енн Епплбом
Переклад iPress – 24 липня 2024, 12:26
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється