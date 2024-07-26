На французьких залізницях стався саботаж напередодні церемонії відкриття Олімпіади – FT

В ніч перед відкриттям Олімпіади можуть зірвати плани до 800 тисяч пасажирів.

Оператор французький швидкісних поїздів SNCF призупинив рух на більшій частині території країни за кілька годин до відкриття Олімпійських ігор.

Про це пише газета Financial Times.

"Я рішуче засуджую ці злочинні дії, які порушать подорожі багатьох людей", – заявив міністр транспорту Патріс Вергрієт.

Він додав, що рух поїздів буде порушено протягом усіх вихідних.

Пошкоджень зазнали кілька швидкісних гілки у напрямку Атлантичного океану, а також північна та східна гілки.

Інцидент непокоїть організаторів Літніх Олімпійських ігор, адже на церемонії відкриття 26 липня В Парижі очікуються сотні тисяч людей.

"Пожежі були навмисно влаштовані, щоб пошкодити нашу інфраструктуру, і команди інженерів вже працюють на місцях, щоб вирішити цю проблему. Ми переобладнаємо деякі поїзди на звичайну швидкість, але багато поїздів доведеться скасувати", – йдеться в заяві компанії.

Пасажири публікують у соціальних мережах фотографії переповнених залізничних вокзалів Парижа після того, як рух поїздів було практично припинено.

Сьогодні, 26 липня, ми також писали, що російський агент готував провокації на Олімпіаді.