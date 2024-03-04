ЄС не буде прагнути продовження транзиту російського газу через Україну

Євросоюз не буде проводити переговори з росією щодо продовження транзиту газу через Україну.

Про це сьогодні заявила Єврокомісар з питань енергетики Кадрі Сімсон, повідомляє Укрінформ.

Європейська Комісія не має наміру долучатися до будь-яких контактів з росією для продовження транзиту російського газу до європейських країн через ГТС України, натомість вживатиме всі необхідні заходи для повного позбавлення від російського газу.

"Я була дуже чіткою у цьому та донесла це послання до наших українських партнерів, що Європейська комісія не буде долучатися до переговорів з росією, як робила це п’ять років тому, коли була погоджена тристороння угода з транзиту газу. Навпаки, відповідно до нашого плану RePowerUE, ми маємо позбутися російського газу найпізніше до 2027 року. Ми інтенсивно працюємо, щоб надати країнами альтернативні шляхи постачання та альтернативних постачальників, і водночас - для підтримки України, для її кращої інтеграції в енергетичний ринок ЄС", - сказала Сімсон.

На початку року ми писали, що українські газові сховища допомагають Європі уникнути енергетичної кризи.

Київ врятував ЄС від енергетичної кризи і високих цін на газ, адже європейські компанії накопичили рекордні об’єми природного газу з моменту російського вторгнення в Україну.