Газ у Європі повернувся до жовтневих цін у 1400 доларів

Таким чином добова зміна ціни становить 8,7%. Торги у п’ятницю, 10 грудня, завершилися на рівні 1260,19 долара за куб (105,8 МВт-год)

Ціни на газ у Європі зросли до 1400 доларів за кубометр після заяви нової міністерки закордонних справ Німеччини.

Про це відомо з даних лондонської біржі ICE.

Котирування січневих контрактів 13 грудня сягнули 1386,4 долара за кубометр газу (116,4 євро за МВт-год). Згодом ціни дещо ослабли й зменшилися до 1369,5 долара за куб (115 євро за МВт-год).

ICE FUTURES

Таким чином добова зміна ціни становить 8,7%. Торги у п’ятницю, 10 грудня, завершилися на рівні 1260,19 долара за куб (105,8 МВт-год).

Раніше, 12 грудня, лідерка німецьких "Зелених", міністерка закордонних справ у новому уряді Анналена Бербок заявила, що зараз не бачить підстав для запуску добудованого російського газопроводу "Північний потік-2".

Вона додала, що у разі подальшої ескалації конфлікту між Росією та Україною газопровід тим більше не може бути підключений до мережі.

Нагадуємо:

Північний потік - 2 – газогін, який збудував російський Газпром в обхід України до Європи. Для його запуску, оператора газогону спершу повинно сертифікувати Федеральне мережеве агентство Німеччини.

Восени РФ стрімко скоротила прокачку газу до Європи, що спричинило справжню енергетичну кризу та підняло ціни на газ, вугілля та електроенергію до рекордних рівнів.

Медіа та українські посадовці неодноразово зазначали, що Росія сигналізує Європі, що не пропонуватиме збільшення постачання газу до схвалення запуску газопроводу "Північний потік-2".

Згодом РФ поступово почала нарощувати транзит газу до регіону, проте він залишився нижче за нормальні рівні у відповідний період року.

Федеральне мережеве агентство Німеччини тимчасово зупинило процес сертифікації компанії Nord Stream 2 AG як оператора російського газопроводу "Північний потік-2".