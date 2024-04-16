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ПОЛІТИКА

Європа стикається зі зростанням цін на газ через конфлікт між Іраном та Ізраїлем

16 квітня 2024, 13:09
Європа стикається зі зростанням цін на газ через конфлікт між Іраном та Ізраїлем
Фото: з вільного доступу
Контракти зросли приблизно на 18% із минулого четверга.

Європейські ціни на природний газ продовжили зростати після того, як вищі військові чиновники Ізраїлю підтвердили, що їхня країна не має іншого вибору, окрім як відреагувати на атаку іранських ракет і дронів.

Про це повідомляє  Bloomberg.

Ф'ючерси на хабі TTF у Нідерландах зросли на 3% і досягли 32 євро за мегават-годину (близько 360 доларів за тисячу кубометрів).

Контракти зросли приблизно на 18% із минулого четверга, коли ринки почали враховувати великі геополітичні ризики, включаючи потенційні збої внаслідок ударів росії по українській енергетичній інфраструктурі.

Офіційні особи Європи та США активізували свої заклики до Ізраїлю уникнути ескалації конфлікту, яка може спровокувати ширшу війну. Ширший конфлікт у регіоні ризикує призвести до зростання світових цін на енергоносії в той час, коли центральні банки все ще намагаються приборкати інфляцію.

У той час, як Європа завершила виключно м'яку зиму з високими запасами газу, трейдери постійно відстежують ознаки перебоїв у постачанні. В даний час регіон не отримує великої кількості газу з Близького Сходу, але його залежність від світових ринків зросла після того, як у 2022 році він позбавився більшої частини трубопровідних потоків із росії.

Тим часом, поставки від провідного постачальника Норвегії залишаються на низькому рівні через незаплановане технічне обслуговування на деяких об'єктах країни, яке почалося минулими вихідними.

У ніч на 14 квітня Іран масовано атакував Ізраїль, застосувавши сотні ударних дронів і ракет.

Після телефонної розмови прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу з президентом США Джо Байденом Ізраїль вирішив не завдавати удару у відповідь по Ірану.

газЄвропаІзраїльІран

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