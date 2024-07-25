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Переговори щодо угоди про припинення вогню у Секторі Гази на завершальній стадії – Reuters

25 липня 2024, 12:05
Переговори щодо угоди про припинення вогню у Секторі Гази на завершальній стадії – Reuters
Фото: AFP
Нетаньягу та Байден обговорять "прогалини, що залишилися".
Переговори щодо угоди про припинення вогню у Секторі Гази, схоже, перебувають на завершальній стадії.
 
Про це пише Reuters з посиланням на високопоставленого представника Сполучених Штатів.
 
Очікується, що ізраїльський прем’єр Беньямін Нетаньягу і президент США Джо Байден обговорять сьогодні прогалини, що залишилися.
 
Чиновник заявив, що перешкоди, що залишилися, переборні і що наступного тижня відбудуться нові зустрічі, спрямовані на досягнення угоди між Ізраїлем і Хамас.
 
За його словами, Ізраїлю і Хамасу ще доведеться вирішити деякі проблеми. Однак "близькою" є угода, згідно з якою планується шеститижневе припинення вогню, під час якого зі заручників звільнять жінок, літніх чоловіків та поранених.
 
"Зараз це зовсім інші переговори, ніж місяць тому, коли у нас виникли принципово непереборні проблеми", ‒ сказав чиновник.
 
Байден проведе переговори з Нетаньягу, а пізніше цього дня віцепрезидентка Камала Гарріс окремо зустрінеться з ізраїльським лідером. Як зазначає джерело, Байден і Гарріс "повністю згодні" щодо політики США щодо Ізраїлю та Гази.

 

ІзраїльСектор Газивійна в Україніросія окупанти

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