Переговори щодо угоди про припинення вогню у Секторі Гази на завершальній стадії – Reuters
25 липня 2024, 12:05
Фото: AFP
Нетаньягу та Байден обговорять "прогалини, що залишилися".
Переговори щодо угоди про припинення вогню у Секторі Гази, схоже, перебувають на завершальній стадії.
Про це пише Reuters з посиланням на високопоставленого представника Сполучених Штатів.
Очікується, що ізраїльський прем’єр Беньямін Нетаньягу і президент США Джо Байден обговорять сьогодні прогалини, що залишилися.
Чиновник заявив, що перешкоди, що залишилися, переборні і що наступного тижня відбудуться нові зустрічі, спрямовані на досягнення угоди між Ізраїлем і Хамас.
За його словами, Ізраїлю і Хамасу ще доведеться вирішити деякі проблеми. Однак "близькою" є угода, згідно з якою планується шеститижневе припинення вогню, під час якого зі заручників звільнять жінок, літніх чоловіків та поранених.
"Зараз це зовсім інші переговори, ніж місяць тому, коли у нас виникли принципово непереборні проблеми", ‒ сказав чиновник.
Байден проведе переговори з Нетаньягу, а пізніше цього дня віцепрезидентка Камала Гарріс окремо зустрінеться з ізраїльським лідером. Як зазначає джерело, Байден і Гарріс "повністю згодні" щодо політики США щодо Ізраїлю та Гази.