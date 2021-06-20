Газ у Європі подорожчав до максимуму за останні 13 років

У Європі ціна на газ досягла 13-річного максимуму - 29,575 євро за МВт/год.

Про це повідомив генеральний директор "Оператора ГТС України" Сергій Макогон у Фейсбуці, передає Укрінформ.

"Вартість газу на європейському хабі TTF досягла 13-ти річного максимуму", - написав він і оприлюднив відповідний графік, який свідчить, що газ нині коштує 29,575 євро за МВт/год.

За словами Макогона, ціна зросла майже у 6 разів з літа минулого року.

Як повідомлялося, наприкінці березня 2021 року Європа завершила рекордний сезон відбору газу з підземних сховищ. Загалом до кінця сезону із ПСГ було піднято майже 69 млн куб. м, що на 24 млрд куб. м більше, ніж роком раніше. Натомість мав розпочатися сезон закачування природного газу до газосховищ - газівники для компенсації рекордного відбору мають закачати майже такий самий обсяг газу до сховищ. Це надасть підтримку імпорту всіма напрямами: і трубами, і в скрапленому вигляд, для чого потрібно збільшити пропозицію. Але російський Газпром, як монопольний постачальник газу до Європи, відмовляється збільшити пропозицію через український газопровід.

Після зростання 14 червня ціни на природний газ до 29,3 євро за кубометр Макогон заявив, що збільшення пропозиції - єдиний можливий спосіб знизити ціну на газ. І зробити це може лише Газпром, як монопольний постачальник газу до Європи.