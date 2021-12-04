CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЦіни на газ на європейських хабах минулого тижня мали різнобічні коливання із загальною тенденцією до зростання.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Ціни на газ в Європі зростають через рекордно низькі запаси в "підземках"
Разом із суттєвим похолоданням спотові ціни на газ показали рекордне підвищення порівняно з показниками попередніх двох місяців
Фото: nikolaev-city.net
Наголошується, що найнижчі котирування спостерігалися на хабі TTF (найбільший в Європі газовий хаб – ЕП.), які станом на 9 квітня становили 19,56 євро за Мвт-год, що дорівнює 252 долари за тисячу кубометрів, повідомляє "Економічна правда".
На інших хабах спотова ціна була вищою - до 22,71 євро/Мвт-год або 292 долар за тисячу кубометрів.
Основним драйвером попиту на газ в Європі є його закачування в сховища - ринок після холодної зими увійшов у весняний сезон з рекордно низькими запасами.
Гравці ринку почали активно закачувати газ в ПСГ ще в кінці березня, що і підтримує ціни на газ на високому рівні.
ПСГ Європи заповнені на 31% (29% в кінці зими), за зиму зі сховищ піднято близько 69 млрд кубометрів, що на 24 млрд кубометрів більше, ніж роком раніше.
Контракти на місяць наперед за аналізований період в середньому були на 2,8% дешевшими за спотові ціни, квартал наперед були на 3,8% нижче поточних спотових цін, а сезон наперед здорожчали на 2,4%.
"Ще наприкінці березня Європа відновила закачування газу в ПСГ, після його рекордних відборів. Разом із суттєвим похолоданням спотові ціни на газ показали рекордне підвищення порівняно з показниками попередніх двох місяців", - заявляють в УЕБ.
Згідно з повідомленням, квітневі обсяги поставки LNG на європейський ринок тримаються майже на минулорічному рівні і мають тенденцію до зростання.
Нагадаємо, що Європейський Союз витратив 440 мільйонів євро менше ніж за 10 років на газопроводи, які або ніколи не були завершені, або були визнані непотрібними.
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12 04 2021 14:42 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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