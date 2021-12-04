Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Ціни на газ в Європі зростають через рекордно низькі запаси в "підземках"

Разом із суттєвим похолоданням спотові ціни на газ показали рекордне підвищення порівняно з показниками попередніх двох місяців
Ціни на газ на європейських хабах минулого тижня мали різнобічні коливання із загальною тенденцією до зростання.
Ціни на газ в Європі зростають через рекордно низькі запаси в "підземках" Фото: nikolaev-city.net
Наголошується, що найнижчі котирування спостерігалися на хабі TTF (найбільший в Європі газовий хаб – ЕП.), які станом на 9 квітня становили 19,56 євро за Мвт-год, що дорівнює 252 долари за тисячу кубометрів, повідомляє "Економічна правда".
 
На інших хабах спотова ціна була вищою - до 22,71 євро/Мвт-год або 292 долар за тисячу кубометрів.
 
Основним драйвером попиту на газ в Європі є його закачування в сховища - ринок після холодної зими увійшов у весняний сезон з рекордно низькими запасами.
 
Гравці ринку почали активно закачувати газ в ПСГ ще в кінці березня, що і підтримує ціни на газ на високому рівні.
 
ПСГ Європи заповнені на 31% (29% в кінці зими), за зиму зі сховищ піднято близько 69 млрд кубометрів, що на 24 млрд кубометрів більше, ніж роком раніше.
 
Контракти на місяць наперед за аналізований період в середньому були на 2,8% дешевшими за спотові ціни, квартал наперед були на 3,8% нижче поточних спотових цін, а сезон наперед здорожчали на 2,4%.
 
"Ще наприкінці березня Європа відновила закачування газу в ПСГ, після його рекордних відборів. Разом із суттєвим похолоданням спотові ціни на газ показали рекордне підвищення порівняно з показниками попередніх двох місяців", - заявляють в УЕБ.
 
Згідно з повідомленням, квітневі обсяги поставки LNG на європейський ринок тримаються майже на минулорічному рівні і мають тенденцію до зростання.
 
Нагадаємо, що Європейський Союз витратив 440 мільйонів євро менше ніж за 10 років на газопроводи, які або ніколи не були завершені, або були визнані непотрібними.
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

12 04 2021 14:42
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Серґей Кіслов - у світі спостерігається зростання попиту на соняшникову олію

Серґей Кіслов - у світі спостерігається зростання попиту на соняшникову олію

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.