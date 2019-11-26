Газета "Дзеркало тижня" закриває друковану версію
За даними видання The Page, офіційне оголошення про закриття друкованої версії має бути опубліковано в найближчому випуску ДТ. Останній номер газети вийде на Новий рік. Підписку на друковану версію видання офіційно закрило ще кілька місяців тому, передає LB.ua.
Інформацію про закриття друкованої версії підтвердила головний редактор Юлія Мостова.
"Те, що ми закриваємося, це однозначно. Але офіційно коментувати я не можу, поки не повідомлю цієї інформації у самому "Дзеркалі тижня", - сказала вона.
Онлайн-версія тижневика виходить на сайті zn.ua.
"Дзеркало тижня. Україна "(до 2009 року - "Дзеркало тижня") - суспільно-політичний тижневик, що видається в Києві накладом 57 тис. примірників українською та російською мовами. Газету в 1994 році заснував Володимир Мостовий, який до 2011 року був її головним редактором. Після цього видання до сьогодні очолює його дочка - Юлія Мостова.
Нагадаємо, що найбільшими загрозами свободі слова українські журналісти вважають цензуру з боку власників ЗМІ, низький рівень кваліфікації журналістів та фізичні загрози, пов’язані із журналістською діяльністю.
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