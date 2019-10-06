Газета "Голос України" вибачилася за расистські та антисемітські висловлювання свого кореспондента

Офіційна газета Верховної Ради "Голос України" вибачилася за антисемітські висловлювання свого кореспондента в Чернігівській області Василя Чепурного. Відповідні заяви газета опублікувала на своєму сайті.

"З великою повагою просимо вибачення за некоректні висловлювання В. Чепурного у всіх, кого вони принизливо торкнулися", - сказано в заяві.

Редакція заявила, що ніколи не поділяла позиції упередженого ставлення до осіб, заснованого на расовій, національній чи релігійній приналежності.

Разом з тим газета зазначила, що "не здійснює контроль за приватним життям своїх працівників, не відповідає за їх особисті висловлювання або певну позицію щодо тих чи інших подій".

На даний момент редакція розглядає доцільність перебування Чепурного на займаній посаді.

Зазначимо, кореспондент газети Василь Чепурний на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook опублікував антисемітські і расистські висловлювання щодо президента Володимира Зеленського та кандидата в депутати від партії "Слуга народу" Жана Беленюка.

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