Газопровід "Північний потік-2" повністю добудували - "Газпром"
Про завершення будівництва повідомили у "Газпромі", пише "Громадське".
"На ранковій оперативній нараді в ПАТ "Газпром" голова правління Олексій Міллер повідомив, що сьогодні вранці о 8:45 будівництво газопроводу "Північний потік 2" повністю завершено", - написали у компанії.
Чотири дні тому, 6 вересня, компанія-оператор "Північного потоку-2" Nord Stream 2 AG заявляла про зварювання останньої нитки газогону. Потім ще потрібно було зістикувати під водою секції трубопроводу, що йдуть із Німеччини та Данії.
"Газпром" уже з наступного місяця планує почати постачання газу першою ниткою трубопроводу "Північний потік-2". Глава компанії Олексій Міллер говорив про готовність ввести газопровід в експлуатацію вже найближчого опалювального сезону.
І що тепер?
Завершення будівництва ще не означає, що Росія відразу зможе почати постачання газу "Північним потоком-2". Як вказувало Deutsche Welle, перед цим компанія-оператор "Північного потоку-2" Nord Stream 2 AG має провести анбандлінг, оскільки за правилами компанія, що працює на внутрішньоєвропейському газовому ринку, не може одночасно добувати, постачати та транспортувати газ.
Це ж стосується й оператора "Північного потоку-2", оскільки з 2019 року ці правила поширили і на газогони з третіх країн. У Nord Stream 2 AG з рішенням не згодні та пробували оскаржити його у суді, поки що без успіху.
Окрім того, Nord Stream 2 AG має отримати сертифікацію незалежного оператора. Відомо, що у червні 2021 року компанія подала відповідну заявку.
Читайте також: "Ми ще поборемось". Зеленський розповів про "Північний потік-2" та презентував у США проєкт трансформації
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Мінфін продав держоблігацій на 7,75 мільярдів
- ФОТО Бюджетний комітет Ради схвалив виділення 800 млн грн на будівництво "спортивних магнітів"
- ФОТО Компанії Держкосмосу отримали понад 800 мільйонів збитків
- Як вплинула коронакриза на світ бізнесу: що говорить експерт
- Глобальний збій: чому "падають" сайти соцмереж та інтернет-сервісів і як це шкодить користувачам