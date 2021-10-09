Газопровід "Північний потік-2" повністю добудували - "Газпром"

Завершення будівництва ще не означає, що Росія відразу зможе почати постачання газу "Північним потоком-2"

Будівництво російського газопроводу "Північний потік-2" повністю завершили. Вже з жовтня 2021 року російський "Газпром" планує почати постачання газу першою ниткою трубопроводу.

Про завершення будівництва повідомили у "Газпромі", пише "Громадське".

"На ранковій оперативній нараді в ПАТ "Газпром" голова правління Олексій Міллер повідомив, що сьогодні вранці о 8:45 будівництво газопроводу "Північний потік 2" повністю завершено", - написали у компанії.

Чотири дні тому, 6 вересня, компанія-оператор "Північного потоку-2" Nord Stream 2 AG заявляла про зварювання останньої нитки газогону. Потім ще потрібно було зістикувати під водою секції трубопроводу, що йдуть із Німеччини та Данії.

"Газпром" уже з наступного місяця планує почати постачання газу першою ниткою трубопроводу "Північний потік-2". Глава компанії Олексій Міллер говорив про готовність ввести газопровід в експлуатацію вже найближчого опалювального сезону.

І що тепер?

Завершення будівництва ще не означає, що Росія відразу зможе почати постачання газу "Північним потоком-2". Як вказувало Deutsche Welle, перед цим компанія-оператор "Північного потоку-2" Nord Stream 2 AG має провести анбандлінг, оскільки за правилами компанія, що працює на внутрішньоєвропейському газовому ринку, не може одночасно добувати, постачати та транспортувати газ.

Це ж стосується й оператора "Північного потоку-2", оскільки з 2019 року ці правила поширили і на газогони з третіх країн. У Nord Stream 2 AG з рішенням не згодні та пробували оскаржити його у суді, поки що без успіху.

Окрім того, Nord Stream 2 AG має отримати сертифікацію незалежного оператора. Відомо, що у червні 2021 року компанія подала відповідну заявку.

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