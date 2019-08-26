Газопровід "Північний потік-2" завершено на три чверті "Це 75% від загальної протяжності двох ниток. Таким чином, Nord Stream 2 AG перейшла до укладання фінальній чверті газопроводу"

На дні Балтійського моря у водах Росії, Фінляндії, Швеції та Німеччини укладено 1855 кілометрів газопроводу "Північний потік 2".

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"Це 75% від загальної протяжності двох ниток. Таким чином, Nord Stream 2 AG перейшла до укладання фінальній чверті газопроводу", - повідомляє прес-служба компанії Nord Stream 2 AG. Як повідомляється, будівництво обох ниток газопроводу повністю завершено у територіальних водах Німеччини і Фінляндії. Триває прокладення труб у територіальних водах Росії. Будівельні роботи на берегових ділянках у Німеччині та Росії знаходяться на просунутому етапі, резюмували у прес-службі. Нагадаємо, що у Фінляндії суд відхилив апеляцію екологів, яка мала зупинити будівництво Північного потоку-2.

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