CУСПІЛЬСТВО НОВИНИНа дні Балтійського моря у водах Росії, Фінляндії, Швеції та Німеччини укладено 1855 кілометрів газопроводу "Північний потік 2".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Газопровід "Північний потік-2" завершено на три чверті
"Це 75% від загальної протяжності двох ниток. Таким чином, Nord Stream 2 AG перейшла до укладання фінальній чверті газопроводу"
Фото: gettyimages.com
"Це 75% від загальної протяжності двох ниток. Таким чином, Nord Stream 2 AG перейшла до укладання фінальній чверті газопроводу", - повідомляє прес-служба компанії Nord Stream 2 AG.
Як повідомляється, будівництво обох ниток газопроводу повністю завершено у територіальних водах Німеччини і Фінляндії.
Триває прокладення труб у територіальних водах Росії.
Будівельні роботи на берегових ділянках у Німеччині та Росії знаходяться на просунутому етапі, резюмували у прес-службі.
Нагадаємо, що у Фінляндії суд відхилив апеляцію екологів, яка мала зупинити будівництво Північного потоку-2.
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