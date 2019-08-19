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У Фінляндії суд відхилив апеляцію екологів, яка мала зупинити будівництво Північного потоку-2

Причина відмови полягає в тому, що суд визнав територіальну діяльність екологічної організації такою, що не поширюється на економічну зону Фінляндії
Вищий адміністративний суд Фінляндії залишив у силі рішення Регіонального управління органів державної влади Південної Фінляндії, яке дозволяє оператору Nord Stream 2 AG провести труби газопроводу Північний потік-2 у економічній зоні Фінляндії.
У Фінляндії суд відхилив апеляцію екологів, яка мала зупинити будівництво Північного потоку-2 Фото: AP

Зареєстрована в Польщі екологічна організація Client Earth Prawnicy dla Ziemi подала апеляцію на відповідне рішення в адміністративний суд міста Вааса, який відмовився її розглядати, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на місцеві ЗМІ.

Причина відмови полягає в тому, що суд визнав територіальну діяльність екологічної організації такою, що не поширюється на економічну зону Фінляндії.

Вищий адміністративний суд розглянув апеляцію. Згідно з висновком суду, процедура оцінки впливу будівництва газопроводу на навколишнє середовище, що стосується економічної зони Фінляндії, була проведена відповідно до міжнародних угод.

Нагадаємо, що комітет Сенату США схвалив санкції проти "Північного потоку-2".

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