Комітет Сенату США схвалив санкції проти "Північного потоку-2"

Документ передбачає введення обмежувальних заходів проти всіх компаній, які продають або здають в оренду морські судна для будівництва "Північного потоку-2", а також надають фінансову або технічну підтримку

Комітет у закордонних справах Сенату США проголосував за введення санкцій щодо компаній-учасників будівництва магістрального газопроводу з Росії до Німеччини через Балтійське море "Північний потік-2".

Законопроект "Про енергетичну безпеку Європи" схвалили 20 членів комітету, проти виступили 2, повідомляє Reuters

Документ передбачає введення обмежувальних заходів проти всіх компаній, які продають або здають в оренду морські судна для будівництва "Північного потоку-2", а також надають фінансову або технічну підтримку.

Щоб набрати чинності, законопроект має пройти через увесь Сенат і Палату представників. Після цього документ очікуватиме підпису президента США Дональда Трампа.

Раніше джерела американського видання The Daily Beast у верхній палаті законодавчого органу США назвали ім'я американського сенатора, який зірвав санкції проти "Північного потоку-2". Ним виявився Ренд Пол - республіканець із Кентуккі і близький друг президента Дональда Трампа.

Нагадаємо, що раніше у США запропонували п'ять видів санкцій судам, які працюють над "Північним потоком-2"