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У США пропонують п'ять видів санкцій судам, які працюють над "Північним потоком-2"

Сенатори Конгресу США пропонують вводити мінімум п'ять видів санкцій щодо тих, хто надає послуги страхування судам, які працюють над укладанням газопроводу "Північний потік-2"
Йдеться як про фізичні, так і про юридичні особи.
У США пропонують п Фото: AP

Зокрема, сенатори пропонують відмовляти у видачі експортних ліцензій регулюючими органами США, ввести заборону на отримання позик на загальну суму понад 10 млн доларів протягом 12 місяців, та заборону на роботу з держборгом США або федеральними коштами, інформує "Європейська правда" з посиланням на законопроект про санкції.

Також серед пропозицій - заборона на проведення платежів в зоні американської юрисдикції і угоди з власністю. Співробітники такої компанії можуть бути вислані з країни.

І останній пункт передбачає заборону на в'їзд в США і заморозку активів будь-яких осіб, що знаходяться в юрисдикції США, та причетні до "продажу, оренди, надання або сприяння в наданні" судів, що укладають російські труби для "Північного потоку-2" на глибину 30 метрів і більше.

Авторами законопроекту виступили сенатори Тед Круз, Джин Шахін, Джон Барраса і Том Коттон.

Нагадаємо, Рада ЄС схвалила оновлену газову директиву, що регулюватиме питання постачання газу до Європи морськими газопроводами та може завадити реалізації російського газопроводу "Північний потік-2".

Раніше, Росія пригрозила ЄС труднощами з газом у випадку протидії "Північному потоку-2".

Рада ЄС схвалила оновлену газову директиву, що регулюватиме питання постачання газу до Європи морськими газопроводами та може завадити реалізації російського газопроводу "Північний потік-2".

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02 06 2019 17:28
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