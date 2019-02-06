У США пропонують п'ять видів санкцій судам, які працюють над "Північним потоком-2"
Зокрема, сенатори пропонують відмовляти у видачі експортних ліцензій регулюючими органами США, ввести заборону на отримання позик на загальну суму понад 10 млн доларів протягом 12 місяців, та заборону на роботу з держборгом США або федеральними коштами, інформує "Європейська правда" з посиланням на законопроект про санкції.
Також серед пропозицій - заборона на проведення платежів в зоні американської юрисдикції і угоди з власністю. Співробітники такої компанії можуть бути вислані з країни.
І останній пункт передбачає заборону на в'їзд в США і заморозку активів будь-яких осіб, що знаходяться в юрисдикції США, та причетні до "продажу, оренди, надання або сприяння в наданні" судів, що укладають російські труби для "Північного потоку-2" на глибину 30 метрів і більше.
Авторами законопроекту виступили сенатори Тед Круз, Джин Шахін, Джон Барраса і Том Коттон.
Нагадаємо, Рада ЄС схвалила оновлену газову директиву, що регулюватиме питання постачання газу до Європи морськими газопроводами та може завадити реалізації російського газопроводу "Північний потік-2".
Раніше, Росія пригрозила ЄС труднощами з газом у випадку протидії "Північному потоку-2".
Рада ЄС схвалила оновлену газову директиву, що регулюватиме питання постачання газу до Європи морськими газопроводами та може завадити реалізації російського газопроводу "Північний потік-2".
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