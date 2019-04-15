Рада ЄС затвердила оновлену газову директиву проти "Північного потоку-2"

Рада ЄС схвалила оновлену газову директиву, що регулюватиме питання постачання газу до Європи морськими газопроводами та може завадити реалізації російського газопроводу "Північний потік-2".

Тепер цей документ набуде чинності за 20 днів після публікації рішення в офіційному ЗМІ Євросоюзу та стане обов'язковим до виконання на території ЄС, йдеться у повідомлення прес-служби Ради ЄС.

Рішення ухвалили майже одностайно. Єдиною країною, яка утрималась від рішення, стала Болгарія.

Напередодні відповідне рішення підтримали у Європарламенті.

Новою газовою директивою передбачено, що постачальник газу та компанія, яка забезпечує його транспортування, мають бути відокремленими. Іншими словами, "Газпром" має передати "Північний потік-2" в управління іншій, не пов’язаній з ним компанії. Сама ж ця компанія має давати вільний доступ до трубопроводу не лише "Газпрому", але й іншим компаніям-постачальникам. Тобто, "Газпром" не може бути єдиною компанією, яка користується трубопроводом.

Також, Комітет з питань закордонних справ у сенаті США ухвалив резолюцію, якою закликав зупинити будівництво російського газопроводу в обхід України "Північного потоку-2".