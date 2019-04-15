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Рада ЄС затвердила оновлену газову директиву проти "Північного потоку-2"

Відповідне рішення ухвалили у понеділок, 15 квітня
Рада ЄС схвалила оновлену газову директиву, що регулюватиме питання постачання газу до Європи морськими газопроводами та може завадити реалізації російського газопроводу "Північний потік-2".
Рада ЄС затвердила оновлену газову директиву проти "Північного потоку-2" Фото: AP

Тепер цей документ набуде чинності за 20 днів після публікації рішення в офіційному ЗМІ Євросоюзу та стане обов'язковим до виконання на території ЄС, йдеться у повідомлення прес-служби Ради ЄС.

Рішення ухвалили майже одностайно. Єдиною країною, яка утрималась від рішення, стала Болгарія.

Напередодні відповідне рішення підтримали у Європарламенті.

Новою газовою директивою передбачено, що постачальник газу та компанія, яка забезпечує його транспортування, мають бути відокремленими. Іншими словами, "Газпром" має передати "Північний потік-2" в управління іншій, не пов’язаній з ним компанії. Сама ж ця компанія має давати вільний доступ до трубопроводу не лише "Газпрому", але й іншим компаніям-постачальникам. Тобто, "Газпром" не може бути єдиною компанією, яка користується трубопроводом.

Також, Комітет з питань закордонних справ у сенаті США ухвалив резолюцію, якою закликав зупинити будівництво російського газопроводу в обхід України "Північного потоку-2".

Нагадаємо, російський "Газпром" отримав відмову від Данії щодо маршруту газопроводу "Північний потік-2".

Раніше, Росія пригрозила ЄС труднощами з газом у випадку протидії "Північному потоку-2".

Наразі Газпром отримав дозволи на будівництво "Північного потоку-2" у майже всіх країнах, через води та територію яких планують прокладати трубопровід, зокрема у Росії, Фінляндії, Швеції та Німеччині. Водночас, єдиною країною, яка поки не надала Газпрому дозвіл на спорудження газопроводу є Данія.

 

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15 04 2019 13:16
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