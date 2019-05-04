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У сенаті США закликали зупинити будівництво "Північного потоку-2"

Реалізація "Північного потоку-2" чинитиме загрозу європейській енергетичній безпеці
Комітет з питань закордонних справ у сенаті США ухвалив резолюцію, якою закликав зупинити будівництво російського газопроводу в обхід України "Північного потоку-2".
У сенаті США закликали зупинити будівництво "Північного потоку-2" Фото: AP

Документом також засуджується поведінка Росії та її дії у Чорному морі та Керченській протоці. Водночас там закликають президента США разом із союзниками забезпечити свободу судноплавства у Керченській протоці.

Сенат США вважає, що реалізація "Північного потоку-2" чинитиме загрозу європейській енергетичній безпеці, а також геополітичній безпеці у Східній Європі.

4 квітня Європарламент затвердив нову газову директиву ЄС, якою пропонується поширити європейські норми на морські газопроводи, в тому числі "Північний потік-2". У разі остаточного затвердження нової газової директиви (її має погодити Рада ЄС), Газпрому доведеться передати "Північний потік-2" в управління іншій компанії та зменшити обсяги постачання газу через нього.

Зазначимо, що новою газовою директивою передбачено, що постачальник газу та компанія, яка забезпечує його транспортування мають бути відокремленими. Іншими словами, Газпром мав би передати "Північний потік-2" в управління іншій, не пов’язаній з ним компанії. Сама ж ця компанія має давати вільний доступ до трубопроводу не лише Газпрому, але й іншим компаніям-постачальникам. Тобто, Газпром не може бути єдиною компанією, яка користується трубопроводом.

Нагадаємо, російський "Газпром" отримав відмову від Данії щодо маршруту газопроводу "Північний потік-2".

Раніше, Росія пригрозила ЄС труднощами з газом у випадку протидії "Північному потоку-2".

Наразі Газпром отримав дозволи на будівництво "Північного потоку-2" у майже всіх країнах, через води та територію яких планують прокладати трубопровід, зокрема у Росії, Фінляндії, Швеції та Німеччині. Водночас, єдиною країною, яка поки не надала Газпрому дозвіл на спорудження газопроводу є Данія.

 

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05 04 2019 13:36
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