Європарламент затвердив газову директиву проти "Північного потоку-2"
Для того, щоб нове газове законодавство набуло чинності, його ще має схвалити Рада ЄС, а рішення про це мають опублікувати в офіційному журналі Євросоюзу. Про це повідомляють у прес-службі Європарламенту.
Нагадаємо, російський "Газпром" отримав відмову від Данії щодо маршруту газопроводу "Північний потік-2".
Раніше, Росія пригрозила ЄС труднощами з газом у випадку протидії "Північному потоку-2".
Наразі Газпром отримав дозволи на будівництво "Північного потоку-2" у майже всіх країнах, через води та територію яких планують прокладати трубопровід, зокрема у Росії, Фінляндії, Швеції та Німеччині. Водночас, єдиною країною, яка поки не надала Газпрому дозвіл на спорудження газопроводу є Данія.
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