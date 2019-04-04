Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Європарламент затвердив газову директиву проти "Північного потоку-2"

Законодавство має схвалити Рада ЄС
Європарламент схвалив оновлену газову директиву ЄС, яка поширює дію європейського енергетичного законодавства на морські газопроводи, зокрема "Північний потік-2", який Росія будує в обхід України.
Європарламент затвердив газову директиву проти "Північного потоку-2" Фото: AP

Для того, щоб нове газове законодавство набуло чинності, його ще має схвалити Рада ЄС, а рішення про це мають опублікувати в офіційному журналі Євросоюзу. Про це повідомляють у прес-службі Європарламенту.

Нагадаємо, російський "Газпром" отримав відмову від Данії щодо маршруту газопроводу "Північний потік-2".

Раніше, Росія пригрозила ЄС труднощами з газом у випадку протидії "Північному потоку-2".

Наразі Газпром отримав дозволи на будівництво "Північного потоку-2" у майже всіх країнах, через води та територію яких планують прокладати трубопровід, зокрема у Росії, Фінляндії, Швеції та Німеччині. Водночас, єдиною країною, яка поки не надала Газпрому дозвіл на спорудження газопроводу є Данія.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

04 04 2019 14:11
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Як кандидати в президенти ставляться до прав ЛГБТ?

Як кандидати в президенти ставляться до прав ЛГБТ?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.