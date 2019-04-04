Європарламент затвердив газову директиву проти "Північного потоку-2"

Європарламент схвалив оновлену газову директиву ЄС, яка поширює дію європейського енергетичного законодавства на морські газопроводи, зокрема "Північний потік-2", який Росія будує в обхід України.

Для того, щоб нове газове законодавство набуло чинності, його ще має схвалити Рада ЄС, а рішення про це мають опублікувати в офіційному журналі Євросоюзу. Про це повідомляють у прес-службі Європарламенту.

Нагадаємо, російський "Газпром" отримав відмову від Данії щодо маршруту газопроводу "Північний потік-2".