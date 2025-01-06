Газосховища Європи виснажуються найшвидшими темпами з 2018 року – Bloomberg

На сьогодні запаси заповнені приблизно на 70% проти 86% на той самий момент минулого року.

В Європі запаси газу вичерпуються швидше, ніж будь-коли за останні 7 років, а холодна погода збільшує потреби у використанні ресурсу.

Про це йдеться в матеріалі агенції Bloomberg.

Згідно з даними Gas Infrastructure Europe, запаси знизилися загалом на 25 процентних пунктів порівняно з піковими значеннями.

І це стало найбільшим падінням з 2018 року.

"Чим нижчими будуть запаси на кінець березня, тим складніше буде регіону їх поповнити перед наступною зимою", - заявила голова відділу досліджень природного газу Goldman Sachs Group Inc. Саманти Дарт.

У північно-західну Європу йдуть холоди, а це може призвести до подальшого відбору газу найближчими днями, адже його споживання для опалення збільшиться.

Європа усе більш схильна до волатильності ринку тому, що він покладається на світовий скраплений природний газ для заміщення дефіциту, що виник через припинення поставок з російського палива через Україну.

Незаплановані перебої в роботі основних постачальників можуть вплинути на крихкий баланс у регіоні та спричинити стрибки цін.

Напрвиклад, норвежський завод СПГ у Хаммерфесті зупинив роботу до 9 січня через поломку компресора.

Протягом тижня ми вже писали, що Європейський газ різко зростає в ціні.