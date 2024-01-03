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ПОЛІТИКА

Газовий ринок США та Європи зазнав значних змін через м'яку зиму – Bloomberg

03 січня 2024, 16:19
Газовий ринок США та Європи зазнав значних змін через м'яку зиму – Bloomberg
Фото: з вільного доступу
М’яка погода стримала попит на паливо для опалення, знизивши ціни приблизно на 35% за рік.

Газовий ринок США всього за один рік пройшов шлях від стрімкого зльоту до запаморочливого падіння. У Європі ціни також є на мінімумі.

Про це повідомляє Bloomberg.

Ця зима обіцяє стати однією з м'яких за останні роки, що знизило попит на паливо для опалення та обрушило ф'ючерси на газ у США приблизно на 35% порівняно із січнем минулого року.

Це приголомшливий розворот для сировинного товару, який піднявся до 14-річного максимуму 2022 року після того, як росія вторглася в Україну, а Європа зажадала американських постачань.

Тепер геополітична напруженість відійшла на другий план, оскільки погода була настільки теплою, що у Центральному парку Нью-Йорка у грудні була весняна температура.

Багато в чому це пов'язано зі зміною клімату та Ель-Ніньо, потеплінням тропічної частини Тихого океану, що може спричинити теплі зими на півночі США. Всесвітня метеорологічна організація оголосила минулий рік найспекотнішим за всю історію спостережень і очікується, що тепло триватиме ще кілька місяців.

Ціни одержують деяку підтримку від експорту зрідженого природного газу, провідним постачальником якого є США.

Але Європа – найважливіший ринок для цього палива - також переживає незвичайне тепло (навіть із урахуванням різкого похолодання у Скандинавії). Ф'ючерси на газ 2 січня впали до найнижчого рівня майже за п'ять місяців – 340 доларів за тисячу кубометрів.

За прогнозом НБУ, ціни на природний газ на європейському ринку після сезонного зростання в опалювальний період поступово знижуватимуться. Цьому сприятимуть збільшенню виробництва ЗПГ у США та країнах Африки, подальша орієнтація постачання дешевшого російського газу до Китаю та Індії, що зменшуватиме попит на нього з боку цих країн на інших ринках, а також більш збалансоване накопичення запасів у зв'язку з поставками СПГ.

Раніше повідомлялось, що європейські компанії прискорили відбір природного газу з України в зимові місяці і тим самим зменшили ймовірність того, що континент постраждає від чергової енергетичної кризи: зокрема росту цін на газ. 

газЄвропаСШАзимаціни

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