CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУкраїна заборонила в'їзд російському журналісту з Канади, який акредитувався для висвітлення виборів президента.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Україна заборонила в'їзд російському журналісту з Канади
Росіянин незаконно їздив у Крим
Фото: radiosvoboda.org
За інформацією Центральної виборчої комісії, на вибори президента України акредитовано близько 800 представників ЗМІ. Станом на 14 березня в Україну прибули близько 60 журналістів, одного не пропустили, повідомляє LB.ua.
"Він громадянин Росії, який постійно проживає в Канаді і працює на канадському телебаченні. Він отримав акредитацію від ЦВК, але під час додаткової перевірки з'ясувалося, що він незаконно перетинав адміністративний кордон з окупованим Кримом", - сказав речник Держприкордонслужби.
Росіянину поставили заборону на в'їзд терміном на 3 роки.
Нагадаємо, що через незаконне відвідування Криму в Україну не пропустили російську відеоблогерку телеведучу Анастасію Івлєєву.
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