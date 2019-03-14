Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Україна заборонила в'їзд російському журналісту з Канади

Росіянин незаконно їздив у Крим
Україна заборонила в'їзд російському журналісту з Канади, який акредитувався для висвітлення виборів президента.
Україна заборонила в Фото: radiosvoboda.org

За інформацією Центральної виборчої комісії, на вибори президента України акредитовано близько 800 представників ЗМІ. Станом на 14 березня в Україну прибули близько 60 журналістів, одного не пропустили, повідомляє LB.ua.

"Він громадянин Росії, який постійно проживає в Канаді і працює на канадському телебаченні. Він отримав акредитацію від ЦВК, але під час додаткової перевірки з'ясувалося, що він незаконно перетинав адміністративний кордон з окупованим Кримом", - сказав речник Держприкордонслужби.

Росіянину поставили заборону на в'їзд терміном на 3 роки.

Нагадаємо, що через незаконне відвідування Криму в Україну не пропустили російську відеоблогерку телеведучу Анастасію Івлєєву.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

14 03 2019 13:20
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
"Кіборг" Кирило Недря: Досягти миру можна. Інше питання – чим доведеться пожертвувати

"Кіборг" Кирило Недря: Досягти миру можна. Інше питання – чим доведеться пожертвувати

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.