Україна заборонила в'їзд російському журналісту з Канади, який акредитувався для висвітлення виборів президента.

За інформацією Центральної виборчої комісії, на вибори президента України акредитовано близько 800 представників ЗМІ. Станом на 14 березня в Україну прибули близько 60 журналістів, одного не пропустили, повідомляє LB.ua.

"Він громадянин Росії, який постійно проживає в Канаді і працює на канадському телебаченні. Він отримав акредитацію від ЦВК, але під час додаткової перевірки з'ясувалося, що він незаконно перетинав адміністративний кордон з окупованим Кримом", - сказав речник Держприкордонслужби.

Росіянину поставили заборону на в'їзд терміном на 3 роки.

Нагадаємо, що через незаконне відвідування Криму в Україну не пропустили російську відеоблогерку телеведучу Анастасію Івлєєву.