НОВИНИРосійський "Газпром" з 1 жовтня зупинив транзит природного газу територією України у напрямку Угорщини.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
"Газпром" припинив транзит газу в Угорщину через Україну
З урахуванням того, що імпорт природного газу з Угорщини відбувався шляхом віртуального реверсу, можливості імпорту з Угорщини без транзиту відсутні
Фото: ТАСС
Про це повідомила компанія "Оператор ГТС України" у п’ятницю вранці, пише "Європейська правда".
"З початку нової газової доби (07:00) зупинено транзит природного газу територією України у напрямку Угорщини. Заявки на транзит газу не надійшли, незважаючи на те, що потужності з України на вихід в Угорщину законтрактовані на весь газовий рік (з 01.10.2021 по 30.09.2022) у розмірі 24,6 млн м3 на добу", - йдеться у повідомленні.
У компанії нагадали, що з 1 жовтня 2021 року вступив в силу контракт між Угорщиною та Росією на транспортування газу в обсязі 4,5 млрд куб м на рік, згідно з яким природний газ до Угорщини буде поставлятися через "Турецький потік".
"З урахуванням того, що імпорт природного газу з Угорщини відбувався шляхом віртуального реверсу, можливості імпорту з Угорщини без транзиту відсутні", - підкреслили в компанії.
Гендиректор "Оператора ГТС України" Сергій Макогон заявив, що монополізація газових маршрутів "Газпромом" ставить питання щодо основоположних принципів функціонування газових ринків ЄС – конкурентності та прозорості.
"Посилення домінуючого положення одного гравця та використання їм важелів впливу в очевидно політичних цілях на фоні шокуючого зростання цін на газ в Європі має бути зупинено", - зазначив Макогон.
Через плани підписання угоди МЗС України ініціювало перенесення засідання міжурядової українсько-угорської комісії з питань економічного співробітництва в Будапешті.
Угорщина звинуватила Україну в порушенні її суверенітету через реакцію на угоду з "Газпромом".
У Кремлі також заявили, що Україна "не має права" втручатися в ситуацію.
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01 10 2021 13:31 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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