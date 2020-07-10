Польща оштрафувала "Газпром" на 6 мільярдів євро у справі про "Північний потік-2"

Відповідно до рішення голови Управління у справах конкуренції та захисту споживачів, суб'єкти господарювання зобов'язані розірвати контракти, укладені на фінансування газопроводу Nord Stream 2

Регулятор наклав максимальні штрафи, передбачені законодавством (у розмірі 10% річного обороту) за будівництво газопроводу без згоди польського антимонопольного відомства.

Польське Управління із захисту конкуренції і споживачів (UOKiK) оштрафувало російську компанію "Газпром" на 29 мільярдів злотих (понад 6 млрд євро) через відсутність співпраці в ході антимонопольного розслідування щодо будівництва газопроводу "Північний потік-2".

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві на сайті регулятора.

Згідно з рішенням, ще п'ять інших компаній оштрафовані на понад 234 млн злотих. Усі вони брали участь у будівництві трубопроводу.

"Відповідно до рішення голови Управління у справах конкуренції та захисту споживачів, суб'єкти господарювання зобов'язані розірвати контракти, укладені на фінансування газопроводу Nord Stream 2", - йдеться у заяві.

У справі, окрім російського "Газпрому", проходили французька Engie Energy (країна реєстрації: Швейцарія), німецька Uniper, австрійська OMV, голландсько-британська Shell та німецька Wintershall (останні чотири компанії зареєстровані в Нідерландах).

"Провадження, проведене польським антимонопольним відомством, показало, що в 2017 році, незважаючи на відсутність згоди на створення спільного підприємства, 6 компаній (учасників консорціуму "Північний потік-1") уклали низку угод щодо фінансування NS2, що своєю чергою підтвердило їх важливу та необхідну роль у всьому проєкті. Угоди, укладені між учасниками, стосувалися як фінансування, так і багатьох прав, наприклад, можливості втручання в діяльність NS2", - йдеться у заяві.

Регулятор наклав максимальні штрафи, передбачені законодавством (у розмірі 10% річного обороту) за будівництво газопроводу без згоди польського антимонопольного відомства.

Нагадаємо, у серпні UOKiK оштрафувало "Газпром" на 213 мільйонів злотих (понад 48 млн євро) через відсутність співпраці в ході антимонопольного розслідування. "Газпром" оскаржив це рішення в суді.

На початку 2020 року UOKiK звернувся до "Газпрому" з вимогою надати документи, що мають відношення до справи.

Йшлося про контракти, укладені дочірньою компанією "Газпрому" з іншими компаніями, які фінансують будівництво "Північного потоку-2".

У польському відомстві зазначили, що "Газпром" кілька разів відмовлявся надавати документи.

Як відомо, Суд Європейського Союзу виніс рішення про те, що російський газопровід "Північний потік-2" має діяти відповідно до регулювання ЄС і не має права на виняток.

Нагадаємо, що напередодні голова польського уряду Матеуш Моравецький заявив, що енергетична солідарність ЄС вимагає припинення проєкту Nord Stream 2.