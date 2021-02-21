БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИРосійський "Газпром" з 17 лютого, знизив транзит газу через Україну, прокачавши за останні дні тижня на 20% менше палива.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
"Газпром" різко знизив транзит газу
Фото: Радіо Свобода
Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
"17 лютого "Газпром" прокачав через Україну 94,9 млн куб. м (мінус 20% до середнього рівня за 16 днів лютого) 18 лютого прокачування впала до 88,2 млн куб. м, а це вже на 26% нижче рівня початку місяця", - пише видання.
З 1 по 16 лютого "Газпром" прокачивав через Україну в середньому 119 млн куб. м на добу, мінімум 115,4 млн куб. м, максимум - 120,8 млн куб. м.
У січні 2021 року "Газпром" прокачував в середньому по 124,51 млн куб. м на добу, в грудні - по 182,63 млн кубів.
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21 02 2021 10:44 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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