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"Газпром" різко знизив транзит газу

Російський "Газпром" з 17 лютого, знизив транзит газу через Україну, прокачавши за останні дні тижня на 20% менше палива.
"Газпром" різко знизив транзит газу Фото: Радіо Свобода

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"17 лютого "Газпром" прокачав через Україну 94,9 млн куб. м (мінус 20% до середнього рівня за 16 днів лютого) 18 лютого прокачування впала до 88,2 млн куб.  м, а це вже на 26% нижче рівня початку місяця", - пише видання.

З 1 по 16 лютого "Газпром" прокачивав через Україну в середньому 119 млн куб.  м на добу, мінімум 115,4 млн куб. м, максимум - 120,8 млн куб.  м.

У січні 2021 року "Газпром" прокачував в середньому по 124,51 млн куб. м на добу, в грудні - по 182,63 млн кубів.

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21 02 2021 10:44
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