Будівництво "Північного потоку-2" знову поновилось. Росія почала прокладання труб у водах Данії

Для завершення будівництва залишається прокласти труби на двох паралельних гілках газопроводу в економічній зоні Данії

Будівництво російського газопроводу "Північний потік-2" знову поновилось. Російська спеціалізована баржа "Фортуна" прибула у води Данії та почала прокладання труб. Данський відрізок газопроводу є останньою ланкою у будівництві.

Про це пише "Громадське" з посиланням на заяву AFP та The Moscow Times.

Російське судно відправилось з Німеччини ще кілька днів тому. Його розташували за 28 кілометрів на південь від острова Борнхольм, що належить Данії.

Згідно з даними баз про рух суден Vesselfinder та MarineTraffic, у районі данського відрізка газопроводу зафіксували ще кілька допоміжних російських суден.

Нагадаємо, у грудні 2020 року Росія завершила прокладання труб газопроводу "Північний потік-2" у водах Німеччини. Таким чином для завершення будівництва залишається прокласти труби на двох паралельних гілках газопроводу в економічній зоні Данії.

Спроби зупинити будівництво

Прокладання труб у водах Німеччини після майже річної перерви поновили з 5 грудня. До того будівництво поставили на паузу через санкції США щодо європейських підрядників.

Цього року Штати розширили перелік компаній, що підпадають під санкції. Зокрема вони стосуватимуться компаній, які надають сертифікаційні послуги або послуги зі страхування проєкту, модернізації або встановлення зварювального обладнання на суднах, що завершують будівництво "Північного потку-2".

Окрім цього Європарламент закликав зупинити будівництво газопроводу "Північний потік-2", а німецькі природоохоронні організації подавали скарги, щоб заморозити прокладання труб.

Попри це в Німеччині кажуть, що не могли зупинити процес, адже проєкт спорудження газогону схвалили багато років тому, а його скасування загрожувало б судовим позовом проти країни.

Що треба знати про "Північний потік-2"?

Проєкт будівництва газопроводу Nord Stream 2 для постачання газу до Європи в обхід України здійснює російський "Газпром" спільно з провідними енергетичними компаніями Німеччини, Франції та Австрії.

Наразі "Північний потік-2" готовий на понад 95%, залишилося прокласти приблизно 70 кілометрів. У разі його завершення Росія отримає можливість постачати весь свій газ до Європи, не користуючись послугами української газотранспортної системи. Це призведе до втрати Україною доходів від транзиту газу в декілька мільярдів доларів на рік.

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