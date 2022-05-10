ПОЛІТИКА НОВИНИРосійська компанія "Газпром" заявила про відновлення транзиту газу через територію Австрії, а відтак – поновлення поставок до Італії, які зупинилися 1 жовтня.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
"Газпром" відновлює поставки газу до Італії через територію Австрії
Фото: ТАСС
Про це повідомила пресслужба компанії.
В "Газпромі" заявили, що "спільно з італійськими покупцями вдалося знайти рішення щодо формату взаємодії в умовах регулятивних змін, що відбулися в Австрії наприкінці вересня".
Австрійський оператор готовий підтверджувати транспортні номінації "Газпром експорту", що дозволяє відновити постачання російського газу через територію Австрії, додали у компанії.
Як раніше повідомлялося, "Газпром" 1 жовтня призупинив постачання природного газу до Італії. Сам "Газпром" стверджує, що зробив це, оскільки австрійський оператор відмовився підтвердити "транспортні номінації" після регуляторних змін, запроваджених в Австрії наприкінці вересня.
Натомість Міністерство енергетики Австрії заявило, що "Газпром" не підписав зміни до контракту, які відображають коригування технічних правил, що зазвичай вносяться на початку кожного газового року.
Нагадуємо, що "Газпром" відкачає газ з другої нитки "Північного потоку-2".
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05 10 2022 10:44 МЕДІА
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