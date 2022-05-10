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"Газпром" відновлює поставки газу до Італії через територію Австрії

Російська компанія "Газпром" заявила про відновлення транзиту газу через територію Австрії, а відтак – поновлення поставок до Італії, які зупинилися 1 жовтня.
"Газпром" відновлює поставки газу до Італії через територію Австрії Фото: ТАСС
Про це повідомила пресслужба компанії.
 
В "Газпромі" заявили, що "спільно з італійськими покупцями вдалося знайти рішення щодо формату взаємодії в умовах регулятивних змін, що відбулися в Австрії наприкінці вересня".
 
Австрійський оператор готовий підтверджувати транспортні номінації "Газпром експорту", що дозволяє відновити постачання російського газу через територію Австрії, додали у компанії.
 
Як раніше повідомлялося, "Газпром" 1 жовтня призупинив постачання природного газу до Італії. Сам "Газпром" стверджує, що зробив це, оскільки австрійський оператор відмовився підтвердити "транспортні номінації" після регуляторних змін, запроваджених в Австрії наприкінці вересня. 
 
Натомість Міністерство енергетики Австрії заявило, що "Газпром" не підписав зміни до контракту, які відображають коригування технічних правил, що зазвичай вносяться на початку кожного газового року. 
 
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05 10 2022 10:44
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