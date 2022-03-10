"Газпром" відкачає газ з другої нитки "Північного потоку-2"
Російський "Газпром" вирішив відкачати газ із другої нитки газопроводу "Північний потік-2", яка не постраждала від розривів.
Про це пресслужба компанії повідомила у Telegram.
Газовий експортер заявив, що проводить роботи щодо зниження тиску у нитці B.
"Це дасть змогу з більшою безпекою провести обстеження цілісності нитки і знизити потенційні екологічні ризики у разі ймовірних витоків газу", – ідеться у повідомленні.
Якщо ухвалять рішення про відновлення постачань до Європи, "Газпром" проведе ще одну перевірку цілісності і дочекається дозволу наглядових органів. Тільки після цього природний газ закачають назад у газопровід, зазначають у компанії.
Як раніше повідомляв iPress, 27 вересня стало відомо про витік газу на трубопроводах "Північний потік-1" та "Північний потік-2".
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