"Газпром" відкачає газ з другої нитки "Північного потоку-2"

російський газовий експортер заявив, що проводить роботи щодо зниження тиску у нитці B

Російський "Газпром" вирішив відкачати газ із другої нитки газопроводу "Північний потік-2", яка не постраждала від розривів.

Про це пресслужба компанії повідомила у Telegram.

Газовий експортер заявив, що проводить роботи щодо зниження тиску у нитці B.



"Це дасть змогу з більшою безпекою провести обстеження цілісності нитки і знизити потенційні екологічні ризики у разі ймовірних витоків газу", – ідеться у повідомленні.



Якщо ухвалять рішення про відновлення постачань до Європи, "Газпром" проведе ще одну перевірку цілісності і дочекається дозволу наглядових органів. Тільки після цього природний газ закачають назад у газопровід, зазначають у компанії.

Як раніше повідомляв iPress, 27 вересня стало відомо про витік газу на трубопроводах "Північний потік-1" та "Північний потік-2".