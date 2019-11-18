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"Газпром" запропонував продовжити контракт на транзит газу та відмовитися від претензій

Повідомляється, що "Газпром" чекає позицію України по готовності напряму купляти російський газ з 2020 року
"У пропозиції "Газпрому "зазначено, що необхідними умовами продовження діючого контракту або укладення нового договору є: відмова обох сторін від всіх взаємних претензій в міжнародному арбітражі і припинення всіх судових розглядів".
"Газпром" запропонував продовжити контракт на транзит газу та відмовитися від претензій Фото: ТАСС

"Газпром" направив "Нафтогазу" пропозицію про продовження на рік діючого контракту або укладення нового договору про транзит газу, повідомляє "Економічна правда".

Про це повідомляє ТАСС, посилаючись на прес-конференцію Газпрому.

"У пропозиції "Газпрому "зазначено, що необхідними умовами продовження діючого контракту або укладення нового договору є: відмова обох сторін від всіх взаємних претензій в міжнародному арбітражі і припинення всіх судових розглядів.

Також скасування рішення Антимонопольного комітету про накладення на" Газпром "штрафу за нібито "порушення економічної конкуренції" та відгук клопотання "Нафтогазу України" про ініціювання Європейською комісією розслідування проти "Газпрому", - уточнили в компанії.

Повідомляється, що "Газпром" чекає позицію України по готовності напряму купляти російський газ з 2020 року. 

Нагадаємо, що американський скраплений газ для України прибуде до Польщі 19 листопада

 
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18 11 2019 15:10
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