ПОЛІТИКА НОВИНИЗаявлена причина — техобслуговування єдиної турбіни, що залишилася на компресорній станції "Портова"Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
"Газпром" зупинив газопровід "Північний потік"
Фото: EPA
російська газова компанія "Газпром" у середу о 03:00 зупинила транзит газу через трубопровід "Північний потік".
Про це повідомляє Интерфакс.
Фізичний потік газу зупинився в точці прийому в німецькому місті Грайфсвальд у газопровід Nel.
Заявлена причина — техобслуговування єдиної турбіни, що залишилася на компресорній станції "Портова".
росіяни кажуть, що планові роботи триватимуть до 3 вересня, після чого транспортування газу обіцяють відновити до рівня 33 мільйони кубометрів на добу.
Як раніше повідомляв iPress.ua, уряд Канади погодився зробити виняток із санкцій проти росії і відправити турбіну для "Північного потоку", яка пройшла технічне обслуговування, до Німеччини.
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