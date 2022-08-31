"Газпром" зупинив газопровід "Північний потік"

Заявлена причина — техобслуговування єдиної турбіни, що залишилася на компресорній станції "Портова"

Фото: EPA

російська газова компанія "Газпром" у середу о 03:00 зупинила транзит газу через трубопровід "Північний потік". Про це повідомляє Интерфакс. Фізичний потік газу зупинився в точці прийому в німецькому місті Грайфсвальд у газопровід Nel. Заявлена причина — техобслуговування єдиної турбіни, що залишилася на компресорній станції "Портова". росіяни кажуть, що планові роботи триватимуть до 3 вересня, після чого транспортування газу обіцяють відновити до рівня 33 мільйони кубометрів на добу. Як раніше повідомляв iPress.ua, уряд Канади погодився зробити виняток із санкцій проти росії і відправити турбіну для "Північного потоку", яка пройшла технічне обслуговування, до Німеччини.

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