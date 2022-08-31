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"Газпром" зупинив газопровід "Північний потік"

Заявлена причина — техобслуговування єдиної турбіни, що залишилася на компресорній станції "Портова"
"Газпром" зупинив газопровід "Північний потік" Фото: EPA

російська газова компанія "Газпром" у середу о 03:00 зупинила транзит газу через трубопровід "Північний потік".

Про це повідомляє Интерфакс.

Фізичний потік газу зупинився в точці прийому в німецькому місті Грайфсвальд у газопровід Nel.

Заявлена причина — техобслуговування єдиної турбіни, що залишилася на компресорній станції "Портова".

росіяни кажуть, що планові роботи триватимуть до 3 вересня, після чого транспортування газу обіцяють відновити до рівня 33 мільйони кубометрів на добу.

Як раніше повідомляв iPress.ua, уряд Канади погодився зробити виняток із санкцій проти росії і відправити турбіну для "Північного потоку", яка пройшла технічне обслуговування, до Німеччини.
 
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31 08 2022 09:59
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