НОВИНИРосійська компанія "Газпром", яка забезпечує прокачування газу до Європи трубопроводом "Північний потік-1", в понеділок оголосила про зупинку ще одного газотурбінного двигуна, через що пропускна потужність газогону зменшиться ще більше.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У "Північного потоку" раптом зламалася ще одна турбіна, постачання газу до Європи скоротиться удвічі
Фото: neurope.eu
"У зв'язку із закінченням терміну міжремонтного напрацювання до капітального ремонту… "Газпром" зупиняє експлуатацію ще одного газотурбінного двигуна Siemens на компресорній станції "Портова", – йдеться в пресрелізі "Газпрому".
Там додали, що від середи пропускна спроможність КС "Портова" становитиме до 33 мільйонів кубометрів на добу. Таким чином, постачання газу "Північним потоком" впаде до 20% від заявленої потужності.
На цьому тлі ціна газу в Європі, за даними біржі ICE Futures, різко зросла до 1860 доларів за тисячу кубометрів, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
Раніше уряд Канади погодився зробити виняток із санкцій проти Росії і відправити турбіну для "Північного потоку", яка пройшла технічне обслуговування в Канаді, до Німеччини - щоб піти назустріч Німеччині і зменшити ризики, що РФ не відновить постачання по ПП1 після планових технічних робіт.
При цьому турбіна досі не дісталася Росії, оскільки вона відмовилася погоджувати параметри її ввезення. "Газпром" стверджує, що отримані від компанії Siemens канадські документи на транспортування турбіни "не знімають раніше окреслених ризиків" і викликають додаткові питання.
Нагадаємо, після технічного обслуговування "Північного потоку-1" минулого тижня знову почалися постачання газу німецько-російським газопроводом, але на рівні 40% від заявленої потужності.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
26 07 2022 09:46 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Нові HIMARS, БПЛА Phoenix Ghost і боєприпаси вже їдуть в Україну, — Пентагон США
- ФОТО На Волині збили два ворожі безпілотники, які прилетіли з Білорусі
- ВІДЕО Окупанти вивозять крадене українське зерно через Маріуполь
- Долар відкусив чверть гривні. Що далі
- Відсторонення та усунення. Хто стоїть за кадровою ротацією у СБУ та ГПУ