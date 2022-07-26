У "Північного потоку" раптом зламалася ще одна турбіна, постачання газу до Європи скоротиться удвічі

Російська компанія "Газпром", яка забезпечує прокачування газу до Європи трубопроводом "Північний потік-1", в понеділок оголосила про зупинку ще одного газотурбінного двигуна, через що пропускна потужність газогону зменшиться ще більше.

"У зв'язку із закінченням терміну міжремонтного напрацювання до капітального ремонту… "Газпром" зупиняє експлуатацію ще одного газотурбінного двигуна Siemens на компресорній станції "Портова", – йдеться в пресрелізі "Газпрому".

Там додали, що від середи пропускна спроможність КС "Портова" становитиме до 33 мільйонів кубометрів на добу. Таким чином, постачання газу "Північним потоком" впаде до 20% від заявленої потужності.

На цьому тлі ціна газу в Європі, за даними біржі ICE Futures, різко зросла до 1860 доларів за тисячу кубометрів, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Раніше уряд Канади погодився зробити виняток із санкцій проти Росії і відправити турбіну для "Північного потоку", яка пройшла технічне обслуговування в Канаді, до Німеччини - щоб піти назустріч Німеччині і зменшити ризики, що РФ не відновить постачання по ПП1 після планових технічних робіт.

При цьому турбіна досі не дісталася Росії, оскільки вона відмовилася погоджувати параметри її ввезення. "Газпром" стверджує, що отримані від компанії Siemens канадські документи на транспортування турбіни "не знімають раніше окреслених ризиків" і викликають додаткові питання.

Нагадаємо, після технічного обслуговування "Північного потоку-1" минулого тижня знову почалися постачання газу німецько-російським газопроводом, але на рівні 40% від заявленої потужності.