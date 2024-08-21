Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Гелікоптер президента Ірану Раїсі розбився через погодні умови – ЗМІ

21 серпня 2024, 21:12
Гелікоптер президента Ірану Раїсі розбився через погодні умови – ЗМІ
Wikipedia
Це був нещасний випадок.

Гелікоптер, у якому загинув президент Ірану Ібрагім Раїсі через погодні умови — це був нещасний випадок.

Про це іранське видання Fars дізналося від своїх джерел у Службі безпеки країни, передає Reuters.

Розслідування не виявило ознак технічної несправності та виключили людський фактор. Також на борту не виявили слідів хімікатів, що могли призвести до авіакатастрофи.

До авіакатастрофи призвели два фактори, пише Fars. Через затримки під час візиту гелікоптер Раїсі вилетів із запізненням, тож до цього часу погода зіпсувалася. Також на борту було на двоє людей більше, ніж передбачають протоколи безпеки. Тому, коли пілот помітив на шляху прямування туман і спробував набрати висоту, гелікоптеру забракло потужності — він врізався в гору.

Гелікоптер з іранським президентом Ібрагімом Раїсі розбився 19 травня. На борту також був міністр закордонних справ країни Хусейн-Амір Абдуллахіан. У день авіатрощі в північно-західному регіоні Ірану були несприятливі погодні умови й густий туман. 

ІранІбрагім Раїсіавіакатастрофа

Останні матеріали

Втрати росіян б'ють усі рекорди. ФСБ так ефективно проводить операції в Курську, що варто їм подякувати від ЗСУ – Том Купер
Політика
Втрати росіян б'ють усі рекорди. ФСБ так ефективно проводить операції в Курську, що варто їм подякувати від ЗСУ – Том Купер
Переклад iPress – 21 серпня 2024, 23:44
Дилема Курської наступальної операції. Чи можуть Україна і росія продовжувати проводити дві великі наземні кампанії? – Мік Раян
Політика
Дилема Курської наступальної операції. Чи можуть Україна і росія продовжувати проводити дві великі наземні кампанії? – Мік Раян
Переклад iPress – 21 серпня 2024, 15:45
Десять днів у Курській області. Хронологія та аналіз – Ендрю Таннер
Політика
Десять днів у Курській області. Хронологія та аналіз – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 21 серпня 2024, 12:48
Курська область. російський туман війни – Том Купер
Політика
Курська область. російський туман війни – Том Купер
Переклад iPress – 21 серпня 2024, 09:27
Україна стверджує, що її вторгнення принесе мир. Проте плани путіна, якщо вони існують, можуть бути іншими – New York Times
Політика
Україна стверджує, що її вторгнення принесе мир. Проте плани путіна, якщо вони існують, можуть бути іншими – New York Times
Переклад iPress – 20 серпня 2024, 16:37
росіяни не зупинили просування на інших напрямках після Курського наступу. Проте інтенсивність боїв дещо впала – Дональд Гілл
Cуспільство
росіяни не зупинили просування на інших напрямках після Курського наступу. Проте інтенсивність боїв дещо впала – Дональд Гілл
Переклад iPress – 20 серпня 2024, 10:47
Вербування – це гра з числами. З'явилася повоєнна стратегія росії з поповнення армії – Дара Массіко
Політика
Вербування – це гра з числами. З'явилася повоєнна стратегія росії з поповнення армії – Дара Массіко
Переклад iPress – 20 серпня 2024, 08:48
Підсумки тижня. ЗСУ за 11 днів зайняли стільки території росії, скільки росія спромоглася захопити з початку 2024 року – Філліпс О'Брайен
Політика
Підсумки тижня. ЗСУ за 11 днів зайняли стільки території росії, скільки росія спромоглася захопити з початку 2024 року – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 19 серпня 2024, 16:17
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється