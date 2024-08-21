Гелікоптер президента Ірану Раїсі розбився через погодні умови – ЗМІ

Це був нещасний випадок.

Гелікоптер, у якому загинув президент Ірану Ібрагім Раїсі через погодні умови — це був нещасний випадок.

Про це іранське видання Fars дізналося від своїх джерел у Службі безпеки країни, передає Reuters.

Розслідування не виявило ознак технічної несправності та виключили людський фактор. Також на борту не виявили слідів хімікатів, що могли призвести до авіакатастрофи.

До авіакатастрофи призвели два фактори, пише Fars. Через затримки під час візиту гелікоптер Раїсі вилетів із запізненням, тож до цього часу погода зіпсувалася. Також на борту було на двоє людей більше, ніж передбачають протоколи безпеки. Тому, коли пілот помітив на шляху прямування туман і спробував набрати висоту, гелікоптеру забракло потужності — він врізався в гору.

Гелікоптер з іранським президентом Ібрагімом Раїсі розбився 19 травня. На борту також був міністр закордонних справ країни Хусейн-Амір Абдуллахіан. У день авіатрощі в північно-західному регіоні Ірану були несприятливі погодні умови й густий туман.