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Гелікоптери ЗСУ обладнають найсучаснішою системою AMPS

21 червня 2023, 18:07
Гелікоптери ЗСУ обладнають найсучаснішою системою AMPS
Фото: скріншот
Нова система виявлення пусків ворожих ракет допоможе зробити гелікоптери воїнів ЗСУ більш захищеними від російської ППО.

Українські гелікоптери збираються обладнати найсучаснішою системою AMPS, яка призначена для самозахисту та виявлення ворожих пусків ракет.

Про це повідомляє компанія-постачальник Hensoldt.

"З постачанням AMPS ми забезпечимо підвищення обороноздатності українських гелікоптерів. Інтегруючись до цієї платформи вперше, ми захистимо екіпажі від широкого спектру загроз, особливо від ракет "земля-повітря" і "повітря-повітря", -  розповіла керуюча директорка HENSOLDT Optronics GmbH Таня Альтманн.

Наразі відомо, що Україна замовила 16 таких сенсорних комплексів AMPS. Вартість контракту детально не розголошують, однак становить "двозначне число мільйонів".

Інтеграцією системи займатиметься чеська компанія LOM PRAHA.

Система протиракетного захисту повітряного базування - це гнучка, автономна система самозахисту для вертольотів і літаків. Її модульна конструкція дозволяє легко конфігурувати AMPS відповідно до конкретних оперативних вимог і різних завдань. Частинами сенсорного обладнання "AMPS" є датчик виявлення пуску ракет (MILDS), вдосконалений блок управління і дисплею (ACDU) і система активного підтвердження (MACS), яка визначає дальність і швидкість виявлених ракет і виключає можливість хибних тривог.

Гелікоптери ЗСУ сумісні з AMPS. Завдяки цьому наші льотчики матимуть підвищений захист, оскільки матимуть більше часу, аби зреагувати на загрози.

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