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ПОЛІТИКА

Гельсінкі передасть Україні майно на €77 тисяч для допомоги постраждалим від війни

13 листопада 2024, 10:29
Гельсінкі передасть Україні майно на €77 тисяч для допомоги постраждалим від війни
Рішення про пожертвування ухвалив міський уряд 11 листопада 2024 року.

Влада міста Гельсінкі передасть Україні зайве майно на суму 77 тисяч євро. 

Про це повідомляє прес-служба адміністрації Гельсінкі.

Гельсінкі з початку війни надає активну підтримку українським містам, які постраждали від військових дій. Щоб допомогти в пом'якшенні шкоди, в осінні місяці департаменти міста виділили матеріали та обладнання, які тепер будуть передані Україні. Серед переданого майна - старі автомобілі та інше обладнання, яке зможе послужити в умовах безперервної потреби.

"Допомога Україні - це питання, яке стосується всіх верств суспільства. Ми відправляємо цю допомогу як знак нашої підтримки і прагнення до співпраці з українським народом", - прокоментував мер Гельсінкі Юхана Вартіайнен.

Від початку війни Гельсінкі активно сприяє як прибулим українцям, так і тим, хто залишився на батьківщині.

Гуманітарну допомогу координує Рятувальний департамент Міністерства внутрішніх справ Фінляндії в рамках Механізму цивільного захисту Європейського союзу. Міністерство відповідає за доставку пожертв, як і в попередні рази, забезпечуючи їхнє відправлення та передачу для потреб України.

Раніше повідомлялось, що місто Гельсінкі ініціює конфіскацію найбільшої спортивної арени столиці Фінляндії у її російських власників Геннадія Тимченка та Романа Ротенберга, які потрапили під санкції. 

війнаГельсінкідопомога Україні

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