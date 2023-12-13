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ПОЛІТИКА

Генасамблея ООН проголосувала за вимогу припинення вогню в Секторі Газа

13 грудня 2023, 08:48
Генасамблея ООН проголосувала за вимогу припинення вогню в Секторі Газа
Фото: Укрінформ
Резолюцію ухвалено більшістю голосів.

Генасамблея ООН підтримала припинення вогню у Секторі Гази.

Відповідну резолюцію "Захист цивільного населення та дотримання юридичних і гуманітарних зобов’язань" було ухвалено під час 45 пленарного засідання 10-ї надзвичайної спеціальної сесії.

Про це повідомляє Bloomberg.

За ухвалення резолюції Генасамблеєю ООН проголосували 153 країни, ще 23 утримались, а 10 були проти. Чехія та Австрія були єдиними членами Європейського союзу, які проголосували проти.

Резолюція вимагає негайного гуманітарного припинення вогню між Ізраїлем і Хамас в Секторі Гази та звільнення всіх заручників.

Варто зазначити, що минулого тижня Сполучені Штати Америки наклали вето на таку ж резолюцію в Раді Безпеки ООН.

"Ми не можемо просто натиснути пальцями, і конфлікт припиниться. Це дуже, дуже складна ситуація. Йдеться не про ізоляцію. Йдеться про те, що, на нашу думку, найкраще спробувати покласти край цьому конфлікту якнайшвидше", - розповів заступник посла США в ООН Роберт Вуд.

Минулого тижня Сполучені Штати наклали вето на резолюцію Радбезу ООН із закликом до негайного припинення вогню в охопленому війною Секторі Гази.

Хамас: ІзраїльвійнаООНсектор Газа

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