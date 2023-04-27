Генасамблея ООН ухвалила резолюцію про співпрацю з Радою Європи

Генасамблея ООН проголосувала за співпрацю ООН з Радою Європи.

Генеральна Асамблея ухвалила резолюцію про співпрацю Організації Об'єднаних Націй і Ради Європи.

Про це написав постійний представник України в ООН Сергій Кислиця у Twitter.

Постперд України в ООН повідомив, що росія хотіла прибрати згадку про агресію щодо України в резолюції Генасамблеї про співпрацю з Радою Європи. Однак їхні спроби провалилися, проти резолюції проголосували лише: рф, Білорусь, Нікарагуа, Сирія та КНДР.

Він опублікував також фото з табло, на якому зображено результати голосування. Судячи з нього, низка країн: Ангола, Ботсвана, ЦАР, Куба, Еритрея, Ефіопія, Гондурас, Іран, Ірак, Киргизстан, Маврикій, Науру, Сенегал, ПАР, Судан, Таджикистан, Того та Узбекистан – утримались.

Раніше ми писали, США не дали візу російським журналістам, які мали супроводжувати голову МЗС рф Сергія Лаврова на Генеральній асамблеї ООН.