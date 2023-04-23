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ПОЛІТИКА

Лавров заявив, що москва "не пробачить" Вашингтону відмову у видачі американських віз російським журналістам

23 квітня 2023, 19:05
Лавров заявив, що москва
Фото: gettyimages.com
Лавров засудив "дурну" відмову США надати візи російським журналістам.

Сполучені Штати не дали російським журналістам візи для супроводження глави МЗС рф Сергія Лаврова на Генеральну асамблею ООН.

Про це повідомляє The Guardian.

Лавров засудив "дурну" відмову США надати візи російським журналістам.

"Ми цього не забудемо, ми цього не пробачимо. Країна, яка називає себе найсильнішою, найрозумнішою, найвільнішою і найсправедливішою, струсила", - наголосив Лавров.

"Черговий обурливий, абсолютно неприйнятний прийом використали американці під час підготовки до участі міністра закордонних справ рф Лаврова в заходах головування росії в РБ ООН, що завершується. Групі російських журналістів, які мали супроводжувати Лаврова в це відрядження, візи видано не було, причому до останнього моменту. Американці робили вигляд, що вони працюють, рішення ось-ось буде знайдено", - наголосив заступник глави МЗС рф Сергій Рябков.

російське джерело у коментарі РИА Новости заявило, що ставлення до американських журналістів у росії буде таким самим, як у США до російських після історії з невидачею віз для роботи в ООН. За його словами, американські журналісти відчуватимуть на собі весь дискомфорт, незручність і аналогічне ставлення.

"Американські журналісти відчуватимуть на собі весь дискомфорт, незручність і аналогічне ставлення", - заявило джерело, згадавши незаконно заарештованого у рф журналіста The Wall Street Journal Евана Гершковича.

Раніше повідомлялось, що на Заході схиляються до думки, що найбільш реалістичною перспективою притягнення росії до відповідальності у війні проти України буде "гібридний трибунал".

візиСШАвійнаЛавров

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