Гендиректор Boeing заявляє про успішне оновлення програмного забезпечення на 737 MAX
Про це заявив генеральний директор компанії Денніс Муйленберг на щорічній зустрічі акціонерів Boeing у Чикаго, повідомляє телеканал CBS News.
"Аерокосмічний гігант має "стабільний прогрес" у процесі оновлення програмного забезпечення, що дозволить Федеральному управлінню цивільної авіації сертифікувати літак як безпечний", - наводить телеканал заяву гендиректора Boeing.
За словами керівника компанії, програмне забезпечення літаків цієї серії оновлено й випробувано на симуляторах майже на 90% у авіапарках понад 50-ти авіаліній та інших операторів. Крім того, пілоти-випробувачі провели 146 польотів на літаках 737 MAX з оновленим ПЗ.
Нагадаємо, що у жовтні минулого року літак Boeing 737 MAX, що належав авіакомпанії Lion Air, розбився в Індонезії. Він упав у море майже відразу після зльоту. В результаті авіакатастрофи загинуло 189 осіб. 10 березня 2019 року такий самий літак авіакомпанії Ethiopian Airlines розбився через кілька хвилин після зльоту з аеропорту Адіс-Абеба (Ефіопія). З 149 пасажирів і вісьмох членів екіпажу ніхто не вижив.
Під час розслідування були виявлені загальні збої в системах обох літаків. Після цього літаки серії 737 Max були відкликані з експлуатації для оновлення програмного забезпечення.
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