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Гендиректор МАГАТЕ планує знову відвідати Україну

11 січня 2023, 21:22
Гендиректор МАГАТЕ планує знову відвідати Україну
Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі планує здійснити візит в Україну наступного тижня і провести в його межах зустрічі з президентом Володимиром Зеленським, прем’єр-міністром Денисом Шмигалем і міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.

Про це він заявив у ефірі RaiNews24.

Під час поїздки Гроссі, зокрема, має намір обговорити з української стороною ситуацію на тимчасово захопленій росіянами Запорізькій атомній електростанції. За його словами, наразі продовжуються переговори з Києвом та москвою щодо створення зони безпеки навколо об’єкта, і угода все ж може бути досягнута.

"Ця угода не є неможливою, тому що ядерна аварія ні в чиїх інтересах, навіть росіян. Вона матиме серйозні наслідки для обох країн", – зазначив глава МАГАТЕ.

Гроссі додав, що після того, як відвідає Україну, сподівається потрапити і в Москву, оскільки має працювати з обома сторонами.

За його словами, головний обов’язок Міжнародного агентства з атомної енергії – захистити ЗАЕС. "Наявність постійної групи на місці було першим конкретним і відчутним результатом нашої діяльності, але ми не можемо зупинятися, головне – захистити безпеку об’єкту", – наголосив Гроссі.

Водночас, він розповів, що у Запорізькій області зараз "грають з вогнем", а обстріли майданчику стали постійними. Гендиректор організації попередив про ризик ядерної аварії Раду Безпеки ООН, вказавши на необхідність уникнути такого сценарію.

Раніше повідомлялось, що місії вестимуть моніторинг режиму безпеки в умовах війни та ударів по енергосистемі України, які безпосередньо впливають на роботу АЕС.

МАГАТЕЗАЕСокупантиГроссі

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