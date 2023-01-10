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ПОЛІТИКА

МАГАТЕ погодилася розгорнути свої спостережні місії на всіх українських АЕС найближчим часом

10 січня 2023, 18:22
МАГАТЕ погодилася розгорнути свої спостережні місії на всіх українських АЕС найближчим часом
Фото: dpa
Місії вестимуть моніторинг режиму безпеки в умовах війни та ударів по енергосистемі України, які безпосередньо впливають на роботу АЕС.

МАГАТЕ погодилося розгорнути місії власних спостерігачів на всіх українських АЕС, включно з Чорнобильською атомною електростанцією, повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар виконуючого обов'язки голови Державної інспекції ядерного регулювання Олега Корікова в ефірі Ukraine Media Center.

За словами Корікова, світова агенція з атомної енергетики (МАГАТЕ) прийняла пропозицію України розгорнути міжнародні наглядові місії на всіх атомних станціях країни. Вони розпочнуть роботу найближчим часом.

Голова Держатомрегулювання розповів про складну ситуацію, яка склалася на тимчасово окупованій росіянами Запорізькій АЕС, і підкреслив, що всі спроби окупантів приєднати станцію до російської енергосистеми провалилися. Проте водночас окупація АЕС являє собою неабияку ядерну небезпеку.

"Окупанти організували біля станції базу для ремонту своєї техніки. Все це робиться прямо на очах експертів місії МАГАТЕ, які ці дії фіксують, але жодним чином не можуть їм запобігти", – відзначив Коріков.

Тому, аби попередити ядерну загрозу з боку російських окупантів, Україна запропонувала МАГАТЕ встановити наглядові місії на всіх інших українських атомних електростанціях.

"Це необхідно для посилення ядерної безпеки в умовах війни. МАГАТЕ погодилося з нашою пропозицією, і найближчим часом ці місії будуть розгорнуті на всіх АЕС, включаючи Чорнобильську", – сказав він.

Місії вестимуть моніторинг режиму безпеки в умовах війни та ударів по енергосистемі України, які безпосередньо впливають на роботу АЕС.


АЕСвійнаМАГАТЕУкраїна

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